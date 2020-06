TVN pokazał grafikę z księżmi zakażonymi koronawirusem. Publicysta: Jednoznaczny przekaz

Stacja TVN pokazała w materiale faktów mapę obrazującą z redemptorystów z Tuchowa (woj. małopolskie), którzy zakazili się koronawirusem. Na grafice przedstawiono także tuchowskich duchownych, którzy rozjechali się po kraju, a pierwsze testy wykazały u nich wynik pozytywny. „Przekaz jednoznaczny – księża roznoszą koronawirusa” – ocenił publicysta tygodnika „Sieci” Jakub Maciejewski.

Jak przekazano w „Faktach”, w ostatnią sobotę w bazylice w Tuchowie odbyły się święcenia kapłańskie. Po uroczystości u sześciu redemptorystów potwierdzono zakażenie koronawirusem. Po uroczystości po kraju rozjechali się inni zakonnicy. Pierwsze testy wykazały zakażenie koronawirusem u dwóch zakonników we Wrocławiu, jednego w Kościelisku, jednego w Warszawie i jednego w Braniewie.



Redakcja TVN zilustrowała swój materiał grafiką przedstawiającą mapę Polski, na którą nałożono kontury duchownych i wizualizację koronawirusa SARS CoV-2. Publicysta Jakub Maciejewski ocenił, że był to celowy i jednoznaczny zabieg.



„Niemieccy naziści twierdzili, że Żydzi roznoszą tyfus plamisty. Bolszewicy wydawali pismo "Bezbożnik" o podobnej retoryce wobec wierzących. TVN24 potrafi nawiązać do obu tradycji jednocześnie” – napisał na Twitterze.

Zobaczcie ten screen z @FaktyTVN ��Przekaz jednoznaczny - księża roznoszą koronawirusa. Niemieccy naziści twierdzili, że Żydzi roznoszą tyfus plamisty. Bolszewicy wydawali pismo "Bezbożnik" o podobnej retoryce wobec wierzących.@tvn24 potrafi nawiązać do obu tradycji jednocześnie pic.twitter.com/P3Y8yhC4Ln — Jakub Augustyn Maciejewski (@Maciejevvski) June 6, 2020

źródło: twitter, tvn24, kai, pap

Obecnie na kwarantannie nałożonej przez sanepid pozostaje obecnie 7 wspólnot polskich redemptorystów, w sumie 134 zakonników – informuje rzecznik prasowy Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Trwające ciągle dochodzenia epidemiologiczne wskazują na dwa miejsca, z których prawdopodobnie rozeszło się zakażenie: Kościelisko i Tuchów.