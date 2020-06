„Pomoc Kościołowi w Potrzebie” apeluje o wsparcie dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Okazją do apelu jest szósta rocznica wypędzenia irackich chrześcijan z Mosulu przez islamskich dżihadystów. Ksiądz profesor Waldemar Cisło dyrektor polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie podkreśla, że w czasie epidemii wciąż potrzebna jest modlitwa i pomoc dla chrześcijan z tamtego regionu.

Duchowny mówi, że wkrótce za pośrednictwem „Pomocy Kościołowi w Potrzebie” do chrześcijan z Libanu i Syrii zostaną wysłane z Polski środki do dezynfekcji.



– Proszę sobie wyobrazić obóz, gdzie jest 500-600 osób i jedynym źródłem higieny jest kran z zimną wodą. Dlatego też poprosiliśmy firmy, które produkują żele bakteriobójcze, środki odkażające, koncentraty, ale również i środki do mycia naczyń, do higieny osobistej, mydło, bo nawet takich rzeczy tam brakuje – mówi ksiądz profesor Waldemar Cisło.



– Tu nie chodzi o luksus, ale o podstawowe środki do życia – dodaje. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Kempa podkreśla, że liczy się każda pomoc, a Polacy są ofiarni.



– Liban, Irak, Syria, Jemen – bodaj najtrudniejszy z dotarciem, czy Sudan Południowy - to są kraje, gdzie my jako Polacy byliśmy obecni, gdzie tę pomoc potrafiliśmy bardzo skutecznie nieść – mówi europosłanka.



– I wciąż wierzę mocno w to, że chociażby poprzez ośrodki misyjne, przez misjonarzy będzie można ulżyć tym ludziom, w tym cierpieniu – dodaje Beata Kempa.



„Pomoc Kościołowi w Potrzebie” od kilkudziesięciu lat wspiera Kościół w Iraku. 5 czerwca 2014 roku w Mosulu bojownicy Państwa Islamskiego postawili irackich chrześcijan przed wyborem – albo uciekają z miasta, zostawiając cały swój dobytek i ocalają życia, albo przechodzą na islam. Chrześcijanie, którzy zostali byli siłą zmuszani do przejścia na islam lub zabijani.

