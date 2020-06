Wybuch euforii na spotkaniu z prezydentem. To wideo obiegło internet

Prezydent Andrzej Duda przyjechał w sobotę do Stalowej Woli. Wszedł na przygotowaną scenę, a stojące obok kobiety głośno apelowały, by choć na chwilę do nich podszedł. Gdy tak się w końcu stało, zaprosiły polityka na pierogi i zaczęły głośno śpiewać.

Twitter na początku weekendu zdominowany jest przez informacje ze spotkań z wyborcami Andrzeja Dudy. Na czołowych miejscach w trendach tego serwisu społecznościowego znajdują się obecnie hasła (od pierwszego): #PlanDudy, Stalowej Woli, #Duda2020, #StalowaWola. Dopiero szóste miejsce zajmuje hasło „Zakopane”, gdzie w sobotę pojawił się kandydat PO Rafał Trzaskowski.



Przemawiając do zgromadzonych prezydent zapowiedział, że bon turystyczny (500 zł na każde dziecko) na potrzeby wypoczynku krajowego może zostać uruchomiony już w te wakacje. – Te pieniądze będą tak emitowane, jak 500 plus – zapowiadał.



Zanim doszedł jednak do głosu przywoływany był przez różne grupy osób zebranych dookoła sceny. Zdecydowanie największą determinacją wykazywały się jednak kobiety, do których prezydent podszedł ostatecznie zamienić kilka krótki zdań.



„Witamy, a na końcu zapraszamy na pierogi” - mówiły kobiety. „Życzymy, życzymy, i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi” - zaczęły następnie głośno śpiewać. Nagranie z całego zdarzenia opublikował w sieci m.in. szef KPRM Michał Dworczyk.

Potem Andrzej Duda wygłosił swoje przemówienie. – Przybywam jako kandydat na urząd prezydenta prosząc pokornie o wsparcie i o głosy, by Polska dalej mogła się rozwijać i podążać tą dobrą drogą – mówił.



– Kandyduje po to, by nikt nas o pięć lat nie cofnął, żeby nie przyszedł ktoś, kto zaburzy rozwój, kto będzie generował kłótnie. Nie na walce polega budowanie – dodał Andrzej Duda w Stalowej Woli.



Na wiecu głos zabrała też była premier Beata Szydło. – Chcę podziękować tym, którzy przez ostatnie pięć lat wspierali prezydenta i rząd w podejmowaniu działań – mówiła. – Każdy ma takie same szanse, a państwo każdemu musi okazywać szacunek. O to zawsze walczyliśmy – zaznaczyła.

