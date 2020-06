Polityk apeluje do Trzaskowskiego. Chodzi o adopcję dzieci

– Myślę, że wyborcy postrzegają to jako zakłamanie – mówi portalowi tvp.info o postawie Rafała Trzaskowskiego wiceminister Zbigniew Gryglas. Ocenia, że polityk Platformy jako prezydent Warszawy promował środowiska LGBT, a tylko na potrzeby kampanii stara się od nich dystansować. – Chciałbym wiedzieć, czy popiera adopcję dzieci przez pary homoseksualne – podkreśla Gryglas.

Rafał Trzaskowski w weekend pojawił się na Podhalu. W rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że religii uczyli go Franciszkanie i wspomina to z nostalgią, bo wiele się wtedy nauczył.



Wiceminister w resorcie aktywów państwowych Zbigniew Gryglas stwierdza jednak, że wszyscy pamiętają, jak po wygraniu wyborów w Warszawie, Trzaskowski promował środowiska LGBT. – Pamiętamy też wypowiedź jego bliskiego współpracownika. Paweł Rabiej mówił, że związki partnerskie są tylko początkiem pewnego procesu. Zaznaczał, że tak naprawdę dążeniem środowisk LGBT są małżeństwa homoseksualne, a potem to co najgorsze dla nieletnich, czyli adopcja dzieci przez pary homoseksualne – komentuje polityk.



– Był to jednak plan przedstawiony przez wiceprezydenta Rabieja, a nie prezydenta stolicy Trzaskowskiego – zaznaczamy.



– Gdybym ja miał wśród swoich najbliższych współpracowników osobę, z którą tak fundamentalnie bym się nie zgadzał, to coś bym z tym zrobił – odpowiada w rozmowie z nami Zbigniew Gryglas.



Polityk stwierdza, że Rafał Trzaskowski co najmniej toleruje takie dążenia. – Z drugiej strony oceniam, że jego wypowiedzi i obejmowanie patronatem Marszy Równości wskazują, iż jest to plan, który on podziela – mówi i dodaje, że oczekuje odpowiedzi na pytanie, czy Trzaskowski opowiada się za adopcją dzieci przez pary homoseksualne.

Mam pytanie do kandydata @trzaskowski . Czy Pan także opowiada się za adopcją dzieci przez pary homoseksualne? pic.twitter.com/AwCDJAs8fp — GRYGLAS Zbigniew (@ZGryglas) June 5, 2020

W sobotę Rafał Trzaskowski przebywa w Zakopanem, gdzie na Krupówkach wraz z lokalnymi działaczami Platformy Obywatelskiej zbiera podpisy poparcia pod swoją kandydaturą. Na Podhalu oficjalnie powitała go posłanka Jagna Marczułajtis-Walczak, która przedstawiając Trzaskowskiego porównała jego odwiedziny do wizyty Jana Pawła II z 1997 r.

Zdaniem Gryglasa, polityk PO chętnie promował w Warszawie środowiska LGBT, a na potrzeby kampanii zmienił strategię i często wskazuje na swoje związki z Kościołem Katolickim.



– Każdy obywatel może to ocenić we własnym sumieniu. Widać jednak jak na dłoni, że jest to koniunkturalne zachowanie związane z kampanią prezydencką – uważa wiceminister.



Stwierdza, że gdy Trzaskowski objął ważną funkcję w stolicy, „podpisywał Deklarację LGBT oraz zapowiadano edukację seksualną w szkołach i wydanie dużych pieniędzy na hostele dla mniejszości seksualnych”. – Jego działanie było więc sprzeczne z wizerunkiem, który obecnie próbuje budować. Myślę, że wyborcy to dostrzegają i postrzegają jako zakłamanie – mówi.

