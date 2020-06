Tony nielegalnych śmieci „zamiatane pod dywan”? Radny pisze interpelacje do Brejzy

Kierownik instalacji zwolnił się z pracy, a zarząd spółki „próbuje zamieść sprawę pod dywan”, bo miasto Inowrocław miało stracić na tym miliony – opisuje tamtejszy radny Damian Polak. Samorządowiec, powołując się na informacje przekazane mu przez jednego z pracowników miejskiej spółki, alarmuje, że na inowrocławskie składowisko odpadów mogły trafić tony nielegalnie zwożonych śmieci. Polak poinformował już prokuraturę i WIOŚ, a interpelację w tej sprawie skierował do prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy – podaje portal ino.online.

Informatorem radnego – jak wyjaśnia portalowi ino.online Damian Polak – jest jeden z pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Śmieci wwożone były na teren Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów.



– Opisuje on proceder wwożenia i składowania na terenie naszego wysypiska nielegalnych odpadów, których tysiące ton miały być składowane pod osłoną nocy. Osoba ta twierdzi, że kierownik instalacji zwolnił się z pracy, a zarząd spółki „próbuje zamieść sprawę pod dywan”, bo miasto miało na tym stracić miliony. Informacje te potwierdzają nieoficjalne w rozmowach również inni pracownicy spółki. Jak mówią, „w firmie aż huczy” – mówi radny.



Informację potwierdza miejska spółka, pytana o sprawę przez lokalny portal. Nielegalne wwożenie w godzinach nocnych odpadów komunalnych sygnalizował kilka miesięcy temu pracownik Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów. Wówczas zarząd spółki PGKiM zgłosił doniesienie na policję.

O szczegółach mówi rzeczniczka inowrocławskiego przedsiębiorstwa. Katarzyna Kościelska potwierdza, że o sprawie został poinformowany także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Jak wyjaśnia, policji udało się ustalić tożsamość osób podejrzanych: jednym z nich jest pracownik zewnętrznej firmy ochrony, który wpuścił samochód z odpadami. Kolejni podejrzani to kierowca i jego towarzysz.



– Umowa z firmą ochroniarską została natychmiast rozwiązana. Z analizy monitoringu wynika, że na teren zakładu wwieziono co najwyżej kilkadziesiąt ton odpadów komunalnych, a kolejny tranzyt został zatrzymany – dodaje.



Zdaniem Kościelskiej doszukiwanie się w sprawie afery przez Damiana Polaka to „fantazje radnego”. – Prawdą jest, że dotychczasowa kierownik RIPOK zmienia miejsce pracy. Policja powołała biegłego, który rozpoczął działania – przyznaje i dodaje, że „takie są fakty”.