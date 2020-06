Stan epidemii: dwa razy więcej zakażeń niż dzień wcześniej, sześć nowych zgonów

Badania laboratoryjne potwierdziły 259 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, 195 z nich odnotowano na Śląsku – podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Resort w porannym raporcie poinformował też o śmierci kolejnych szseściu pacjentów. Łącznie na Covid-19 zachorowało już 25 669 osób.

Nowe przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (195), opolskiego (14), wielkopolskiego (13), dolnośląskiego (13), małopolskiego (12), pomorskiego (3), lubelskiego (3), świętokrzyskiego (3) i podlaskiego (3).



Jak zaznaczono, spośród 195 infekcji SARS-CoV-2 na Śląsku niemal wszystkie , 190, odnotowano w należącej do JSW kopalni Zofiówka.



Znaczący wzrost zachorowań w jastrzębskiej kopalni (część kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka) to następstwo otrzymania z laboratoriów kolejnej partii wyników testów, wykonywanych wśród załogi zakładu w ramach badań przesiewowych. Testy potwierdziły obecność wirusa Sars-CoV-2 w kolejnej grupie pracowników. Łącznie w Zofiówce zakażonych jest 1,1 osób, wobec 910 raportowanych dobę wcześniej.



Resort podał, że zmarło kolejne 6 osób zakażonych koronawirusem. Potwierdzone w ostatnich godzinach ofiary Covid-19 to: 82-letnia kobieta z Łańcuta, 80-latka hospitalizowana w Tychach, i pacjentka w wieku 93 lat z Bielska Białej. W Gliwicach zmarł 74-letni mężczyzna, a kolejne dwie osoby w Poznaniu: 73-latka i 75-letni pacjent.



Tym samym liczba śmierci spowodowanych koronawirusem wzrosła do 1 143.

W komunikacie poinformowano także, że w ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 231 osób. Tym samym liczba chorych, którzy pokonali Covid-19 wzrosła do 12 641.

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 2128 osób – poinformowało wcześniej w sobotę rano Ministerstwo Zdrowia.



Resort podał, że nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 19 994 osoby, a kwarantanną – 81 820.



Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.



Informacja, że ktoś jest objęty nadzorem epidemiologicznym oznacza, że nie miał bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby.

źródło: portal tvp.info

Informacja, że ktoś jest hospitalizowany, to wiadomość, że przebywa w szpitalu. Niekoniecznie oznacza to, że jest nosicielem koronawirusa, albo że jest chory na COVID-19. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.