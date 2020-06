Trzaskowski mówił o Annie Walentynowicz. Jej wnuk: Są gotowi powiedzieć wszystko

Rafał Trzaskowski odwiedzając Gdańsk stwierdził, że Anna Walentynowicz to jedna z tych postaci, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. Gdy w przeszłości imieniem legendy „Solidarności” chciano nazwać jedną z warszawskich ulic twierdził, że jest to pomysł kontrowersyjny. – Babcia w historii Polski odegrała ogromną rolę, ale dzięki Bogu to nie słowa Rafała Trzaskowskiego sprawiają, że babcia jest wielka – ocenia w rozmowie z portalem tvp.info Piotr Walentynowicz.

Mieszkańcy Warszawy byli ostatnio zaskoczeni, gdy Rafał Trzaskowski stwierdził, że w stolicy powinna się pojawić ulica Lecha Kaczyńskiego. Polityk PO podkreślał zasługi byłego prezydenta RP i wyrażał uznanie dla jego zaangażowania w politykę zagraniczną kraju. Wcześniej przez wiele lat krytykował jednak pomysł upamiętnienia Lecha Kaczyńskiego. Teraz będąc w Gdańsku polityk dziękował z kolei ludziom, którzy "dali Polsce wolność". W tym gronie wymienił m.in. Annę Walentynowicz i Andrzeja Gwiazdę.



– Przywykłem do tego, że ludzie, którzy chcą zostać posłami czy prezydentami, dla osiągnięcia celu są w stanie powiedzieć wszystko. Słowa Rafała Trzaskowskiego mnie nie zaskakują, bo to są tego pokroju ludzie. Mali ludzie, którzy nigdy nie dorosną – komentuje Piotr Walentynowicz.



Przypomina, że Anna Walentynowicz (działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ „Solidarność” i dama Orderu Orła Białego) odegrała w historii Polski ogromną rolę. – Babcia była wielka jeszcze w czasach, gdy Trzaskowski sikał w pieluchy. Pamiętajmy jednak, że były to czasy, gdy babcię mocno zwalczano – podkreśla.



Na pytanie, czy czeka na ulicę Anny Walentynowicz w Warszawie nasz rozmówca ocenia, że „ważnych ludzi należy upamiętniać”. – Nie ważne, czy będzie to pomnik, ulica, czy skwer, ale istotne, by pamięć o wybitnych Polakach nie zaginęła – mówi.

Piotr Walentynowicz zdradza, że chce, aby młodzież natrafiała na symbole, które wiążą się z ważnymi ludźmi i ich dokonaniami.

– Dla mnie osobiście nie ma aż takiego dużego znaczenia, czy politycy się dogadają w tej sprawie, czy nie. Babcia była zwalczana przez dziesiątki lat. Potem próbowano ją usunąć z historii. Czego więc część polityków by nie robiła, pamięć o babci przetrwa – zapewnia.



W rozmowie z portalem tvp.info wnuk legendy „Solidarności” przyznaje, że cieszy go, iż z biegiem lat „przez wszystkie kłamstwa wyprodukowane przy okrągłym stole przebija się prawdziwy rys historyczny.”



– Próbowano bowiem kreować fałszywy obraz przemian ustrojowych i fałszywych bohaterów, którzy w rzeczywistości nie byli na przykład bohaterami, a tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa. Bardzo mnie więc cieszy, że prawdziwa historia się przebija i to nie tylko u nas w kraju – stwierdza.



W tym miejscu Piotr Walentynowicz przypomina, że jego babcia została niedawno uznana przez amerykański tygodnik "Time" za jedną ze 100 kobiet, które zdefiniowały ostatnie stulecie. Jej zdjęcie pojawiło się nawet na okładce z podpisem: "1980: Anna Walentynowicz, matka polskiej niepodległości". To ważne, bo przez lata jej rolę w obaleniu komunizmu próbował wielokrotnie minimalizować m.in. Lech Wałęsa.



– Wszystko wskazuje na to, że prawda zaczyna wypływać. Smutne jest dla mnie, że to trwało tyle lat. Niestety nadal są ludzie ze starego systemu, którzy na siłę próbują podtrzymać mity stworzone w czasach PRL – mówi Piotr Walentynowicz.