Wielki pożar w centrum Amazona, ewakuowano setkę pracowników [WIDEO]

W Redlands w Kaliforni doszczętnie spłonęło centrum dystrybucyjne technologicznego giganta, firmy Amazon. Nagranie z lotu ptaka pokazuje, że w potężnym pożarze strawiona została większa część budynku, zawalił się też dach. Gęste smugi czarnego dymu widać było już z daleka.

Pierwsze zgłoszenia o pożarze strażacy otrzymali około godz. 5:30 nad ranem w piątek, czasu lokalnego. Rzecznik miasta Redlands, Carl Baker, powiedział, że do gaszenia wezwano zastępy straży pożarnej z całego okręgu San Bernardino i okolic. Akcja trwała kilka godzin.



W magazynie pracowało około 100 pracowników. Wszyscy ewakuowali się w bezpieczne miejsce, nie zgłaszano żadnych obrażeń – powiedział Baker, cytowany przez CNN.



„Cieszymy się, że wszyscy są bezpieczni i jesteśmy wdzięczni za wysiłki lokalnych strażaków i osób udzielających pierwszej pomocy” – czytamy w oświadczeniu firmy Amazon, przesłanym CNN. Jak zaznaczono, centrum dystrybucyjne obsługiwała zewnętrzna firma. Amazon zapewnia, że zaangażuje się w pomoc swojemu partnerowi.

On my way to work this morning! Redlands, Ca. 2020 is hitting us hard! #AmazonFire pic.twitter.com/5YATSrgG7l

If you worked at the Amazon Fulfillment Center in Redlands, I pray you’re okay and I’m so sorry man, just 😐 pic.twitter.com/sLpFvUg65p