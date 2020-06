Premier: Wszelkie niejasności dot. Szumowskiego zostały już dawno wyjaśnione

Mam pełen zaufanie do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i to, że mamy na niego takie mocne ataki wynika z tego, że była po stornie opozycji niezdrowa nadzieja, że u nas sytuacja epidemiczna będzie zła. Jednak okazało się, że Polska radzi sobie bardzo dobrze z pandemią. Wszelkie niejasności dot. Szumowskiego zostały już dawno wyjaśnione. Opozycja jest głucha na jakiekolwiek argumenty – powiedział w RMF FM premier Mateusz Morawiecki.

Jak mówił szef polskiego rządu, jeszcze trzy miesiące temu „wszyscy sądzili, że w Polsce będzie zdrowotny i ekonomiczny armagedon”. – A okazało się, że Polska wśród 27 krajów UE radzi sobie najlepiej – zaznaczył polityk.



Pytany o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego – które Sejm odrzucił – Morawiecki zaznaczył, że w pełni mu ufa i że wszelkie niejasności z nim związane „zostały już dawno wyjaśnione”. – Ale opozycja jest głucha na wszystkie argumenty. Widzę, że to tylko ataki polityczne – mówił.



Premier zaznaczał, że współpraca z prezydentem Andrzejem Dudą „jest bardzo pozytywna” i to, że „dzisiaj tak obronną ręką wychodzimy z największej pandemii od 100 lat i największego kryzysu od co najmniej 30 lat, zawdzięczamy świetnej współpracy prezydenta z rządem”.



– Polska może nie tylko wyjść z kryzysu obronną ręką, ale padają też słowa w prasie niemieckiej i francuskiej, że Polska może wyjść z niego wzmocniona – mówił.

