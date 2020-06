Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 6.06 – nowe zakażenia w jednym z ognisk

W ciągu minionej doby na Mazowszu potwierdzono 58 przypadków zakażeń koronawirusem i odnotowano dwa kolejne zgony powiązane z Covid-19 – podała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. To największy przyrost infekcji od ponad tygodnia, spowodowany m.in. kolejnymi potwierdzonymi zakażeniami w ośrodku dla cudzoziemców na stołecznym Targówku. Oznacza to, że łącznie w województwie mazowieckim jest 3 796 zakażonych.

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w województwie mazowieckim wzrosła w ostatnich godzinach do 283. Odnotowano dwa nowe zgony.



Blisko 1,9 tys. ozdrowieńców



W tym samym czasie w regionie przybyło 25 kolejnych ozdrowieńców, co oznacza, że łącznie jest to już 1 887 osób.



Najwięcej przypadków koronawirusa odnotowała w piątek Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie – 25. Pozostałe zachorowania na Covid-19 z ostatniej doby raportowania wykazano w powiatach: grodziskim (1), legionowskim (2), mińskim (4), nowodworskim (5), piaseczyńskim (2), pruszkowskim (2), radomskim (8), siedleckim (1), sochaczewskim (1), warszawskim zachodnim (2), węgrowskim (1), wołomińskim (4).

W skali kraju od początku epidemii pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych potwierdzono 25 410 (wzrost o 362) infekcji wirusem SARS-CoV-2; zmarło dotąd 1 137 osób.

Sanepid zaznacza, że nie wszyscy pacjenci wymagają hospitalizacji, część leczy się w izolacji. Według wtorkowych danych dla Mazowsza, w izolacji domowej przebywa 445 osób. W celu wykluczenia zakażenia hospitalizowanych jest natomiast 629 pacjentów. 24 240 osoby objęto kwarantanną, a 1 802 nadzorem epidemiologicznym.



Ognisko koronawirusa na Targówku



Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformował, że 63 osoby w ośrodku dla cudzoziemców na warszawskim Targówku są zakażone koronawirusem, z czego cztery są hospitalizowane. W ośrodku aktualnie zakwaterowanych jest 111 kobiet i dzieci. Ognisko zakażeń wykryto tam w drugiej połowie maja.

Pierwsze przypadki zakażenia SARS-CoV-2 w ośrodku na Targówku potwierdzono 22 maja, a informacje w tej sprawie UdSC przekazał 26 maja. Wówczas obecność koronawirusa potwierdzono u 32 osób narodowości czeczeńskiej. W ośrodku wprowadzono kwarantannę, której przebieg nadzorują policjanci. Postanowiono też o przeprowadzeniu testów wśród wszystkich mieszkańców i personelu ośrodka.



Według stanu na piątek liczba mieszkańców z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem wzrosła do 63. Jak poinformował UdSC, poza czteroma osobami, które trafiły do szpitala, u pozostałych zakażonych choroba przebiega łagodnie.



Ośrodek dla cudzoziemców na Targówku to jedyna prowadzona przez UdSC placówka, która została przeznaczona do kwaterowania tylko samotnych kobiet i matek z dziećmi. Aktualnie mieszka tam 38 osób dorosłych i 73 dzieci. Osoby te ubiegają się o ochronę międzynarodową w Polsce.



„Przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych, mieszkańcy ośrodka mają zapewnioną stałą opiekę medyczną i psychologiczną, środki do dezynfekcji, maseczki oraz wyżywienie dostarczane przez firmę zewnętrzną. Pracownicy urzędu są w stałym kontakcie z mieszkańcami. Cudzoziemcy otrzymują również wsparcie w zakupie artykułów żywnościowych i innych niezbędnych produktów” – zapewnił w piątkowym komunikacie UdSC.