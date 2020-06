Od soboty ponownie otwarta Jaskinia Mroźna

Od soboty, po okresie zimowym, można ponownie zwiedzać najsłynniejszą jaskinię w polskiej części Tatr – Mroźną. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią, do jaskini należy wchodzić w maseczce i zachować dwumetrowy dystans między innymi turystami. Mroźną można zwiedzać w godzinach od 9.00 do 17.00.

Bilet wstępu do tej jaskini kosztuje 5 zł. Dzieci do lat 6 są zwolnione z opłat. Ze względu na ochronę przyrody, Mroźna jest zamykana na zimę - o tej porze roku w jaskini zimują nietoperze.



Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej jest jedną z sześciu jaskiń udostępnionych dla turystów w polskiej części Tatr. Zwiedzanie Mroźnej nie wymaga specjalnego wyposażenia, ani specjalnych umiejętności. Trasa przejścia przez jaskinię liczy ponad 400 m, a wędrówka przez nią trwa około 30-40 minut.



Jaskinię Mroźną odkryli w 1934 r. Stefan Zwoliński i Tadeusz Zahorski. Odkrywcy początkowo myśleli, że ma tylko kilkadziesiąt metrów długości. W następnych latach przekopano zawaliska i zamulone przejście do dalej położonych partii, na końcu których udało się odsłonić drugie wejście do jaskini.

W lipcu 1953 roku Jaskinię Mroźną otwarto dla ruchu turystycznego. Początkowo zwiedzanie odbywało się przy świetle lamp karbidowych, a pod koniec lat 50. zainstalowano w niej oświetlenie elektryczne.



W przyszłym roku Mroźną czeka gruntowny remont, dlatego będzie zamknięta prawdopodobnie na cały przyszły sezon. Koszt robót jest szacowany na ponad 4,5 mln zł. W ramach prac w Mroźnej będzie wykonana modernizacja całego szlaku prowadzącego przez jaskinię. Zostaną m.in. przemurowane fragmenty murów, filarów i skarp skalnych.



We wnętrzu jaskini, w niektórych fragmentach wykonany będzie drenaż, zostaną także wymienione kotwy wzmacniające i scalające partie stropu jaskini. Ważną częścią zadania będzie wymiana całej instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie trasy przejścia przez jaskinię wraz z wymianą agregatów prądotwórczych. Mroźna to jedyna sztucznie oświetlona jaskinia w polskich Tatrach.