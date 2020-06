Spółki, które „obsiedli” członkowie PO i SLD. Tylko jeden z nich zarobił mniej niż 200 tys.

Zarobki prezesów łódzkich spółek miejskich w skali roku przekraczają nawet 400 tysięcy zł. Tylko jeden z nich zarobił mniej niż 200 tys. W mieście zarządzanym przez Hannę Zdanowską, większość z nich to członkowie PO i SLD, które współrządzą miastem.

Sprawę opisuje dziennikłódzki.pl, który przeanalizował oświadczenia majątkowe prezesów miejskich spółek. I tak Tomasz Piotrowski, prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej na kontach i w gotowce zgromadził 248 tys. zł. Ponadto jest współwłaścicielem pięciu mieszkań wycenianych łącznie na 950 tys. zł.



„W ŁSI Piotrowski zarobił 428,5 tys. zł, w radzie nadzorczej WFOŚiGW 3,9 tys. zł, w Urzędzie Miasta Łodzi 12,8 tys. zł, ale stratę 10,4 tys. zł przyniósł mu najem. Jeździ toyotą avensis (2009). Spłaca cztery kredyty, a do spłaty łącznie pozostało ponad 426 tys. zł" – wylicza dziennik.



Na liście znalazła się też prezes Łódź - EXPO Anna Adamska Makowska. Kobieta ma 20 tys. zł oszczędności. W spółce zarobiła ponad 247 tys. zł. Spłaca dwa kredyty, a do spłaty pozostało jej ok. 92 tys. zł.



Z kolei prezes Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Radosław Stępień, prezes Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na koncie ma 15 tys. CHF. Posiada dom o powierzchni 350 metrów kw., które wycenił na 1 mln zł, a pozostałe cztery nieruchomości, których jest współwłaścicielem na 320 tys. zł. „Jako prezes WTBS zarobił 277,7 tys. zł., a na umowę zlecenie z Politechniki Łódzkiej 896 zł. Ma trzy samochody: citroen C4 cactus (2018), rover 75 (1999) i citroen C3 picasso (2017). Do spłaty pozostało mu 53,6 tys. CHF kredytu i trzy pożyczki na łączną kwotę 95 tys. zł" – czytamy.



Krzysztof Maciaszczyk, prezes Miejskiej Areny Kultury i Sportu zarobił 351,4 tys. zł. Anna Moska, prezes Łódzkiego Centrum Filmowego zarobiła 147 tys. zł. Jacek Kaczorowski, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zarobił 274,1 tys. zł.

źródło: dziennikłódzki.pl

Paweł Jankiewicz, były prezes, a obecnie wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w 2019 r. zarobił 274,9 tys. zł. Zbigniew Papierski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zarobił 385,6 tys. zł.