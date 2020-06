10. rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki

Mija 10 lat od beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”, obrońcy praw człowieka w PRL, męczennika za wiarę zamordowanego przez funkcjonariuszy bezpieki w 1984 roku. Ksiądz Popiełuszko był kapłanem w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie. Odprawiane przez niego Msze święte za Ojczyznę, także w okresie stanu wojennego, gromadziły tysiące wiernych.

– W homiliach ksiądz Jerzy mówił o prawach człowieka i obronie ideałów „Solidarności”, a także o sprzeciwie wobec przemocy – podkreśla Katarzyna Soborak, prowadząca Archiwum księdza Jerzego Popiełuszki.



– Ksiądz Jerzy był kapłanem, który nigdy nie mówił o człowieku źle. Mówił, że należy potępiać zło, ale nigdy nie potępiać człowieka. Podczas mszy świętych za ojczyznę ksiądz Jerzy ciągle nawiązywał, żeby głosić prawdę, a prawda to zgodność słów z czynami, mamy wypowiadać prawdę, kiedy inni milczą, a żeby wypowiadać prawdę, należy posiadać cnotę męstwa – zaznaczyła notariusz w procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki.



Katarzyna Soborak dodaje, że błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko czerpał z nauczania prymasa Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Głosił na temat wolności, jedności i sprawiedliwości. – Kiedy mówił o wolności, to mówił o wolności człowieka, który ma czyste sumienie i głosi prawdę – dodaje kierownik Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu księdza Jerzego Popiełuszki.



Katarzyna Soborak przywołuje słowa świętego papieża Jana Pawła II, mówiącego, że Bóg dał mu łaskę podobieństwa śmierci do męki Chrystusa.



– Ojciec święty, kiedy był na tamie we Włocławku, w miejscu gdzie ksiądz Jerzy był wrzucony do Wisły, powiedział, że ks. Jerzy Popiełuszko jest patronem naszej obecności w Europie, za cenę ofiary z życia, tak jak Chrystus. Dał swoje życie za nas wszystkich – podkreśla Katarzyna Soborak.

19 października 1984 roku kapelan „Solidarności” został porwany i zamordowany przez SB. Pogrzeb księdza Popiełuszki zgromadził ponad milion osób i przerodził się w wielką manifestację przeciwko komunistycznej władzy.



Jego grób przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie jest celem licznych pielgrzymek. Odwiedziło go dotychczas ponad 20 milionów wiernych. Modlił się przy nim w 1987 roku Jan Paweł II oraz kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI.



Po 13-letnim procesie beatyfikacyjnym, 6 czerwca 2010 roku ksiądz Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego. Mszy św. na placu Piłsudskiego w Warszawie przewodniczył arcybiskup Angelo Amato, prefekt Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych, który w imieniu papieża Benedykta XVI odczytał akt beatyfikacyjny.



W uroczystości wzięło udział ponad 250 tysięcy wiernych, w tym matka księdza Jerzego Marianna, jego przyjaciele oraz liczni przedstawiciele polskiego świata pracy. Następnie ulicami Warszawy wyruszyła procesja z relikwiami. Wierni przeszli do Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie w Panteonie Wielkich Polaków złożono relikwie księdza Jerzego.

W ubiegłym roku 57 tys. osób odwiedziło Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, z czego ponad 15 tys. to byli goście zagraniczni. Najliczniejsze grupy pochodziły ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Irlandii, Włoch i z Hiszpanii.



Od roku 1984 zgłoszono 570 świadectw mówiących o cudach za wstawiennictwem ks. Jerzego.



Mówiąc o fenomenie popularności bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Paweł Kęska zwrócił uwagę, że jest on dla wielu przykładem, wierności, jednoznaczności i odporności na wpływy.



– To był po prostu dobry ksiądz, który nie znał języków obcych, nie był wybitnym intelektualistą, nie miał naukowych dokonań, ale był niewiarygodnie odporny na popularność, która go otaczała w Polsce. Nic go nie złamało, nie naruszyło postawy wewnętrznej. Nie był człowiekiem, który uciekał przed wyzwaniami, trudnościami, ale brał je na klatę wraz ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami – powiedział Paweł Kęska z Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie



Zwrócił również uwagę, że jego życie pokazuje, że każdy człowiek może zostać świętym.