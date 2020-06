Dezinformacja zogniskowana na Polsce. Celem – umocnienie antyszczepionkowców

Szerzenia teorii spiskowych, wywoływanie chaosu informacyjnego, podważanie zaufania do instytucji państwowych, przygotowanie gruntu pod wydarzenia, do jakich może dojść w momencie wynalezienia skutecznej szczepionki na COVID-19, umocnienie ruchów antyszczepionkowych – na takie cele dezinformacji wymierzonej w Polskę wskazują służby. Takie aktywności odnotowano w sieci w większości krajów Europy, Rosji i Chinach.

W sobotę w Warszawie ma się odbyć protest antyszczepionkowców. Ludzie zrzeszeni w takich organizacjach chcą ukazać, jak wielkie zagrożenie mają za sobą pociągać szczepienia. Zupełnie innego zdania są np. przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego.



– Są rodzice, którzy zostali zainfekowani strachem – na szczęście tę chorobę daje się łatwo leczyć i my już wiemy jak. Nasze badania jasno pokazują, że grupa antyszczepionkowców jest w Polsce minimalna i raczej topnieje, znacznie więcej jest tych wątpiących rodziców, którzy po prostu nie mają wiedzy – mówił w styczniu Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.



Wedug danych GIS w ostatnim czasie zanotowaliśmy 7 procentowy wzrost wyszczepialności w Polsce. – A to najlepsze potwierdzenie, że ruch antyszczepionkowy jest w odwrocie. Zmalała także ich aktywność w mediach społecznościowych, co nas cieszy – podkreślał.

W kampanii „informacyjnej” ruchów antyszczepionkowych często pojawia się dezinformacja, która może nieść za sobą fatalne skutki. Podobnie zresztą jest w sprawie 5G, gdzie szerzona w sieci panika doprowadza nawet do skrajnych przypadków – podpaleń masztów 5G. W tym przypadku posłużono się nawet manipulacją, że ta sieć może zdalnie „zarażać koronawirusem”.



W przypadku antyszczepionkowców nie jest inaczej. W sieci trwa kampania wymierzona w Polskę, która polega na rozpowszechnianiu przez podmioty zagraniczne filmów z warszawskiego protestu przeciwko reformie sądów z lipca 2017 r., jako materiałów ukazujących demonstrację antyszczepionkową w Polsce.



Filmy, które masowo zaczęły pojawiać się w internecie w drugim tygodniu maja br., są opatrzone tytułami: „Protest w Polsce przeciwko obowiązkowemu szczepieniu, cały świat się budzi!!! Oczywiście telewizje nie transmitują!”. W niektórych przekazach pojawia się również informacja, że pokazane protesty są wyrazem sprzeciwu przeciwko przymusowej kwarantannie i obostrzeniom dotyczących „lock-downu”.

I tak prawdopodobnie pierwszy post, w którym dopuszczono się takiej manipulacji, datowany jest na lipiec 2017 r., bezpośrednio po protestach, do których doszło w Warszawie. Materiał był udostępniany także na Vimeo, a w latach 2018-2019 pojawiał się również na Twitterze.



W marcu 2020 r. nastąpiła kolejna fala dystrybucji zmanipulowanego filmu, tym razem w związku z epidemią koronawirusa. Materiał został umieszczony na profilu mołdawskiej partii Democratia Acasa oraz na profilach rumuńskich i serbskich.





źródło: portal tvp.info

Publikacjom towarzyszyło wiele skrajnie krytycznych komentarzy pod adresem działań rządów, koncernów farmaceutycznych, Billa Gates’a w kontekście opracowanej szczepionki. Odbiorcy zmanipulowanego przekazu stawiali Polskę jako wzór państwa, którego społeczeństwo zbuntowało się przeciwko „szczepionkowemu lobby”.Podobne filmy zostały opublikowane w ostatnich tygodniach na setkach profili, głównie w językach: serbskim, rumuńskim, albańskim, rosyjskim oraz – na mniejszą skalę – w niemieckim. Od początku pandemii odnotowały łącznie co najmniej 1,8 mln wyświetleń i 70 tys. udostepnień. Materiał był szczególnie popularny na terenie krajów bałkańskich, Rumunii, Mołdawii, Kazachstanu, Armenii, Azerbejdżanu, Kirgistanu i Ukrainy.Co taka kampania ma na celu. Służby wskazują m.in. na chęć wzbudzania niepokojów społecznych, szerzenia teorii spiskowych, wywoływanie chaosu informacyjnego, podważanie zaufania do instytucji państwowych, w tym służb zaangażowanych z walkę z COVID-19, przygotowanie gruntu pod wydarzenia, do jakich może dojść w momencie wynalezienia skutecznej szczepionki na COVID-19 (np. masowe protesty), umocnienie ruchów antyszczepionkowych.