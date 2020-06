„Totus Tuus”. XXIV Spotkanie Młodych Lednica 2000

Dziś prymas Polski abp Wojciech Polak weźmie udział w XXIV Spotkaniu Młodych Lednica 2000, które rozpocznie się na Polach Lednickich (woj. wielkopolskie). Ze względu na zagrożenie epidemią kororonawirusa – po raz pierwszy w historii – pielgrzymi nie zostaną wpuszczeni na miejsce dotychczasowych spotkań. Całość wydarzenia będzie transmitowana w mediach społecznościowych i na antenie Telewizji Trwam.

Tegoroczna Lednica odbywać się będzie pod hasłem „Totus Tuus” („Cały Twój”), które było dewizą i mottem Karola Wojtyły, a potem pontyfikatu św. Jana Pawła II. Przez zdalny charakter sobotniego spotkania organizatorzy nazwali tegoroczną edycję #Lednicawdomu.



Punktem kulminacyjnym i zwieńczeniem każdego spotkania jest przejście uczestników przez Bramę–Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa. W tym roku zrobi to kilka osób spośród grona organizatorów Lednicy.



Spotkania na Polach Lednickich odbywają się od 1997 roku. Co roku gromadzą od kilkudziesięciu do ponad 150 tys. uczestników. Twórcą Lednicy był zmarły w grudniu 2015 roku dominikanin o. Jan Góra. Obecnie opiekę duszpasterską nad przedsięwzięciem sprawują o. Wojciech Surówka OP i o. Wojciech Prus OP.

