Michael Jordan przeznaczy 100 milionów dolarów na rzecz równości rasowej

Michael Jordan ogłosił, że przekaże 100 milionów dolarów organizacjom działającym na rzecz równości rasowej i sprawiedliwości społecznej. Pieniądze zostaną również wykorzystane na edukację i będą dystrybuowane za pośrednictwem marki legendarnego koszykarza w ciągu dziesięciu lat.

„Dzisiaj ogłaszamy, że Michael Jordan i Jordan Brand w ciągu najbliższych 10 lat przekażą 100 milionów dolarów na organizacje zajmujące się zapewnieniem równości rasowej, sprawiedliwości społecznej i większego dostępu do edukacji” – oświadczono w komunikacie.



Informacja ta pojawiła się ponad tydzień po śmierci 46–letniego Afroamerykanina George'a Floyda, podczas jego aresztowania w Minneapolis, które wywołało protesty w Stanach Zjednoczonych.



Już wielu sportowców wyraziło sprzeciw wobec brutalności policji powiązanej z niesprawiedliwością rasową. Protesty trwają od ubiegłego tygodnia. Floyd zmarł 25 maja po tym, jak jeden z policjantów brutalnie przyciskał mu kolanem szyję do ziemi, choć mężczyzna krzyczał, że nie może oddychać.



Jordan – przez wielu uznawany za najwybitniejszego koszykarza w historii – to sześciokrotny mistrz NBA z ekipą Chicago Bulls, dwukrotny złoty medalista olimpijski, członek Koszykarskiej Galerii Sław. Od 2006 jest współwłaścicielem klubu Charlotte Hornets.

