Międzynarodowy ruch lotniczy wstrzymany do 16 czerwca

Przedłużono zakaz międzynarodowego, pasażerskiego ruchu lotniczego do 16 czerwca – wynika z rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego w piątek w Dzienniku Ustaw.

„Z uwagi na obowiązywanie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych. Ze względu na planowane zniesienie ograniczeń dotyczących przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej, przedłużenie powinno nastąpić do dnia 16 czerwca 2020 r.” – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji projektu rozporządzenia.



„Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe” – podano w rozporządzenu.



Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2020 r.

