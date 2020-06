Siedmiokrotnie zmniejszono limit osób mogących oglądać „Ostatnią wieczerzę”

Tylko pięć osób jednocześnie będzie mogło wejść do refektarza przy bazylice Santa Maria delle Grazie w Mediolanie, by zobaczyć „Ostatnią wieczerzę” Leonarda da Vinci. W związku z wymogami dystansu społecznego limit zwiedzających zmniejszono siedmiokrotnie.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Słynne malowidło ścienne geniusza renesansu z końca XV wieku można będzie oglądać od wtorku po trzymiesięcznej przerwie.



Co kwadrans wpuszczanych tam będzie pięć osób. Wcześniej w refektarzu mogło przebywać 35 zwiedzających naraz. Skrócono także czas jego otwarcia do godzin od 14.00 do 18.45. Wcześniej w związku z ogromnym zainteresowaniem i masowym napływem turystów godziny otwarcia przedłużano.



Dyrektor największych placówek muzealnych w Mediolanie Emanuela Daffra wyjaśniła, że we wtorek rozpocznie się faza wstępna, po której, gdy zostanie dokonana ocena sposobu funkcjonowania zabytku w nowej rzeczywistości, mogą zostać wprowadzone zmiany.

#wieszwiecej Polub nas