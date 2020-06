Szczerski: nie wiążemy obecności wojska USA w Polsce z decyzjami o obecności w innych krajach

– Polska nie wiąże obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju z obecnością w żadnym inny państwie sojuszniczym. Obecność państw sojuszniczych w Polsce jest kształtowana na podstawie umów dwustronnych polsko-amerykańskich, a także w ramach porozumień, które zawarliśmy w ramach NATO – powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

W piątek dziennik „Wall Street Journal” napisał, że prezydent USA Donald Trump polecił Pentagonowi do września wycofać z Niemiec 9,5 tys. amerykańskich żołnierzy. O wycofaniu od 5 tys. do 15 tys. amerykańskich żołnierzy – poinformował natomiast na swoim portalu „Der Spiegel”. Z kolei Reuters poinformował, że część z wycofywanych z Niemiec żołnierzy zostanie skierowana do Polski i do innych krajów sojuszniczych Stanów Zjednoczonych. Agencja pisze też, że część amerykańskich wojskowych ma wrócić z Niemiec do USA.



Do tych doniesień odniósł się szef gabinetu prezydenta. – Polska nie wiąże obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju z obecnością w żadnym inny państwie sojuszniczym. Obecność państw sojuszniczych w Polsce jest kształtowana na podstawie umów dwustronnych polsko-amerykańskich, a także w ramach porozumień, które zawarliśmy w ramach NATO – powiedział Krzysztof Szczerski w rozmowie z TVP Info.



Jak dodał, „Polska jest zwolennikiem silnej więzi transatlantyckiej” – Częścią tej silnej więzi jest znacząca obecność wojsk amerykańskich NATO na terytorium Europy. My patrzymy na wszelkie decyzje także z punktu widzenia interesu całości więzi transatlantyckiej, czyli generalnie utrzymania amerykańskiej obecności na terenie Europy, bo to jest część właśnie owej silnej więzi sojuszniczej – powiedział szef gabinetu prezydenta.

– Oczywiście, że sojusz polsko-amerykański jest silny, oczywiście jesteśmy zainteresowani utrzymaniem obecnego kształtu, formy i jej odbudowywaniem jeśli chodzi o skalę i zakres obecności amerykańskiej na terytorium Polski, bo to jest część naszego systemu bezpieczeństwa obok silnej polskiej armii, która jest zmodernizowana, która jest rozbudowywana – podkreślił Szczerski.



Rzecznik prezydenta zaznaczył, że „będziemy patrzeć i obserwować ten rozwój wypadków, który dziś anonsowany jest przez media i zachowywać się stosownie do tego, jak te wypadki będą podążały ścieżką formalną, bo jak dotąd mówimy tylko o informacjach medialnych”.



Obecność wojsk USA w Niemczech



USA mają w Niemczech 35 tys. żołnierzy i 17 tys. pracowników cywilnych wojska. Oprócz tego dysponują infrastrukturą strategiczną: szpitalem wojskowym w Landstuhl, bazą lotniczą w Ramstein czy centrum dowodzenia operacjami w Europie i w Afryce w okolicy Stuttgartu. W Niemczech jest także największy z europejskich składów amerykańskiego sprzętu.



W sierpniu 2019 r. ambasador Stanów Zjednoczonych w RFN ostrzegł Berlin, że jego kraj wycofa część żołnierzy znad Renu i przeniesie ich do Polski. To konsekwencja zbyt niskich – w ocenie Waszyngtonu – wydatków Niemiec na obronność.



Z kolei ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher napisała wówczas na Twitterze: „W przeciwieństwie do Niemiec, Polska wypełnia zobowiązanie do wydatkowania 2 proc. PKB na rzecz NATO. Chętnie byśmy powitali w Polsce amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech”.



Podczas czerwcowej wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy w Waszyngtonie Donald Trump również mówił o przerzuceniu części wojsk USA znad Renu do Polski.