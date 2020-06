WSJ, Reuter: Tysiące żołnierzy USA opuści Niemcy, część trafi do Polski

Prezydent USA Donald Trump polecił Pentagonowi wycofać z Niemiec 9,5 tys. amerykańskich żołnierzy – poinformował w piątek dziennik „Wall Street Journal”. Tym samym liczba wojskowych USA stacjonujących na stałe w Niemczech ma zostać zmniejszona do 25 tys. Agencja Reutera podała z kolei, że część z wycofanych żołnierzy trafi m.in. do Polski.

Według „WSJ” skierowane do Pentagonu memorandum o redukcji amerykańskich wojsk w Niemczech podpisał doradca Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Robert O’Brien. Gazeta twierdzi, że propozycja wycofania części wojsk USA z tego kraju była rozważana od dłuższego czasu.



Jak podała z kolei agencja Reutera, część z wycofanych żołnierzy trafi do Polski i innych państw sojuszcnziczych, a część wróci do USA.



Biały Dom zapewnia, że nie ma ona związku z niedawna odmową kanclerz Angeli Merkel udziału w szczycie G7, który prezydent Stanów Zjednoczonych chciał zorganizować w Waszyngtonie jeszcze w czerwcu.



Decyzja prezydenta Trumpa zakłada nie tylko redukcję liczebności wojsk amerykańskich w Niemczech z obecnych 34,5 tysiąca do 25 tysięcy. Przewiduje ona również obniżenie z 50 do 25 tysięcy maksymalnego poziomu amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech. Pentagon na razie nie skomentował tej informacji.

#wieszwiecej Polub nas