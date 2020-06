Wystąpienie premiera Morawieckiego. 8 najważniejszych fragmentów [WIDEO]

Zgłoszenie przez premiera Mateusza Morawieckiego wotum zaufania okazało się posunięciem politycznym, które wzmocniło Zjednoczoną Prawicę i odebrało oręż z ręki PO, która próbowała podważyć demokratyczny mandat polskiego rządu. Publikujemy 8 najważniejszych fragmentów wystąpienia premiera.

– Postępowaliśmy błyskawicznie. Jak najszybciej zamknęliśmy granice celem dokonania kontroli sanitarnych. Zamknęliśmy imprezy masowe 6 dni po pojawieniu się pierwszego przypadku w Polsce. W Niemczech, Hiszpanii czy we Włoszech taka sama zasada została wdrożona po 40 dniach. I to jest właśnie sztuka podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie – mówił premier.



– Prawda jest taka, że odnieśliśmy ogromny sukces w walce z koronawirusem. Sukces, który jest dostrzegany na całym świecie – dodawał.



Jak stwierdził Mateusz Morawiecki, „to, że nie doszło u nas do takiej tragedii jak w niektórych państwach, że nie zabrakło respiratorów i łóżek, to jest skuteczna polityka rządu Zjednoczonej Prawicy, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego".

– Bezrobocie spadło do drugiego najniższego poziomu w UE. Ta zmora III RP, modelu neoliberalnego, który wy wdrażaliście, odeszła w niepamięć – mówił.



– Wzrost PKB średnio 4,2 proc. przez ostatnie lata. To dwa razy szybciej niż w państwach strefy euro. Pensja minimalna wzrosła o blisko 50 proc., nastąpił wzrost średniej pensji o ponad 1000 zł w ciągu czterech lat. Nigdy wcześniej w poprzednich czterolatkach nie było tak szybkiego realnego wzrostu wynagrodzeń Polaków jak w czasach rządów PiS – wyliczł szef rządu.



– Wreszcie programy społeczne, które zmieniły życie Polaków. 500 Plus, Emerytura Plus, obniżenie wieku emerytalnego czy wreszcie zerowy podatek dla młodych – kontynuował.

Premier odniósł się też do sprawy budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.



– Wiem, że dla niektórych z was lepiej, by lotnisko było w Berlinie, ja rozumiem. Natomiast my chcemy, jako suwerenne państwo z ambicjami, mieć tutaj CPK, które przełamie pozaborowy układ komunikacyjny. My chcemy mieć duże inwestycje, które przyciągną tu handel międzynarodowy, takie jak Mierzeja Wiślana, jak tunel w Świnoujściu czy nowe inwestycje w portach w Gdańsku, w Gdyni – mówił.

– Wiele udało nam się zrobić z jednego podstawowego względu, że patrzymy przede wszystkim na interesy Polski. Niektórzy zakompleksieni mówią o językach, jakie one są ważne, ale nauczcie się najważniejszego języka, języka polskich interesów – stwierdził premier.

– Jaka była rada opozycji, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem? Pani marszałek Kidawa-Błońska mówiła, że ukrywamy przypadki zakażeń. Pan przewodniczący Budka mówił, że nie testujemy po to, by ukrywać prawdziwe dane – mówił Morawiecki.



Premier przypominał też o „wypłaszczeniu” krzywej zachorowań na Covid-19.



– To zostało zrealizowane zgodnie z planem. Po co się wypłaszcza tę krzywą? By nigdy nie zabrakło łóżek. Po to, by nigdy nie trzeba było dokonywać selekcji. Selekcji, jaka się odbywała w najbogatszych krajach świata. Decydowania, kto może być leczony, a kto nie. Myśmy przed tym obronili Polskę – podsumował.

– Jakie rady miała opozycja? Przetestować wszystkich (…) Te rady były radami, które mogą zaburzyć porządek walki z koronawirusem. Najpierw mówiliście o „zabójczych kopertach", by potem żądać otwierania natychmiast całej gospodarki. A kiedy już ją częściowo otworzyliśmy, zaczęliście mówić, że to za wcześnie. Gdzie tu jest konsekwencja? Nie ma konsekwencji w PO. Jest tylko próba zamieszania, liczenie na to, że ludzie mają krótką pamięć – ocenił szef rządu.

– Proponuję taki eksperyment. Jak wyglądałoby zarządzanie pandemią na przykładzie chińskiej grypy w 2009 r. (…) Kiedy w listopadzie 2009 r. było w Polsce ponad 130 tys. zachorowań, rada ówczesnej pani minister zdrowia Ewy Kopacz była: „Cieszcie się wiosną", a ówczesny premier Tusk mówił o „histerii globalnej". A wtedy umierali ludzie – stwierdził premier.

Jak mówił Morawiecki, PO ma pewnego rodzaju „plan dla rodzin”.



– Jest to plan, nazwijmy go umownie, Rabieja-Trzaskowskiego. To jest plan ataku na rodziny, który grozi polskim rodzinom, a my mówimy wyraźnie, że podniesienie ręki na dzieci w polskich rodzinach jest niedopuszczalne – powiedział.



Premier dodał, że „musi być postawiona granica między rodziną a ideologią i eksperymentami ideologicznymi”, jak to się odbywa w miastach rządzonych przez PO.



