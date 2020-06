Woda ponownie zalewa Wenecję. O tej porze to rzadkie zjawisko [WIDEO]

Tak zwana „wysoka woda” („acqua alta”) ponownie uderza w Wenecję. To efekt ulewnych deszczy, które pojawiają się od czwartku w kilku regionach Włoch. W stolicy Wenecji Euganejskiej odnotowano jeden z rekordowych poziomów wody zarejestrowanych w czerwcu w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Służby ostrzegają, że również w piątek poziom wody może być wysoki.

„Wysoka woda” wraca do Wenecji. W czwartek wieczorem przypływ sięgał 116 cm. To rzadkie zjawisko w tym okresie. Tegoroczny czerwcowy wynik jest trzeci w kolejności od ostatnich dwudziestu lat. 16 czerwca 2016 roku zarejestrowano 117 cm, a rekordowy poziom 121 cm odnotowano 6 czerwca 2002 roku.



Do podobnego zjawiska doszło w listopadzie zeszłego roku. „Wysoka woda” co najmniej pięć razy przekroczyła 140 cm, a trzy razy wzrosła powyżej 150 cm – przypomina portal Rai News.



Z powodu zalanych ulic i placów miasto opustoszało. Pod wodą znalazła się również część historyczna Wenecji, w tym plac Św. Marka. Tylko pojedyncze osoby ośmieliły się wyjść z domu.



Jak prognozują służby, również w piątek warunki atmosferyczne mogą sprzyjać „wysokiej wodzie”.

In mare è stato registrato un massimo di #marea di 119cm alle ore 21:50. Adesso sta calando decisamente. A Venezia il livello dovrebbe crescere ancora di qualche centimetro. #acquaalta — CPSM Venezia (@ICPSMVenezia) June 4, 2020

➡ Stasera si è quindi registrato il terzo valore della storia a Punta della Salute nel mese di giugno



I precedenti sono stati:

�� 117 centimetri il 16 giugno 2016 alle ore 21.15

�� 121 centimetri il 6 giugno 2002 alle ore 21.05 pic.twitter.com/zsuCQjdCAs — Comune di Venezia (@comunevenezia) June 4, 2020

Torna l'acqua alta a Venezia. Un fenomeno raro per la stagione, dovuto all'effetto combinato delle precipitazioni e della marea pic.twitter.com/5bgkAECrKC — Tg3 (@Tg3web) June 5, 2020

