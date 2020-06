Maszyna w kilka sekund zabija koronawirusa. Wynalazek Polaków

Polscy konstruktorzy zbudowali kabinę dezynfekującą. Urządzenie w kilka sekund ma zabijać wirusy i grzyby znajdujące się na ubraniu osoby. Maszynę będziemy mogli zobaczyć w galeriach handlowych, hotelach, urzędach czy szpitalach. Prace nad projektem sfinansowała m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W pierwszym etapie maszyna skanuje twarz i mierzy temperaturę.



– Jeżeli dezynfekowany nie ma podwyższonej temperatury, komputer informuje go o tym. Wtedy można rozpocząć proces dezynfekcji. Jeśli ciepłota ciała nie jest prawidłowa, obsługa np. hotelu albo galerii handlowej może porozmawiać z badanym, a następnie podejmuje decyzję wg własnych procedur, czy wpuścić taką osobę do środka – poinformował Michał Lorenc, jeden z twórców maszyny.



Maszyna podczas dezynfekcji wykorzystuje ultradźwięki oraz „suchą parę”.



– Dezynfekcja przebiega poprzez proces „zamgławiania” środka dezynfekującego. Substancję odkażającą rozbija się na mikrocząsteczki metodą ultradźwiękową. Powstałą w ten sposób suchą parę zasysa pompa powietrza, która następnie wprowadza ją do kabiny. W tym czasie osoba w kabinie powinna na kilka sekund rozłożyć ręce – wyjaśnił twórca. Dodał, że para skutecznie niweluje ryzyko związane z wirusem.

źródło: polsatnews.pl

Kabina produkowana jest w Chinach, a środki dezynfekujące pochodzą od polskich producentów. W ciągu godziny z maszyny może skorzystać 250 osób.Maszyna niestety odkaża tylko ubrania. Odwiedzający np. galerię handlową, w której pojawiłaby się taka kabina będą musieli nosić nadal maseczkę.