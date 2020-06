Prezydent: Polska wymaga współdziałania władz, bez „kłótni o samolot”

Polska wymaga dalszego, starannego działania. Polska wymaga dalszych inwestycji, wymaga nadzorowania tego, co realizuje dzisiaj rząd i co realizuje Zjednoczona Prawica. Polska wymaga mądrego współdziałania władz, bo tylko mądrym współdziałaniem władz, bez awantur, (…) bez tego, co kiedyś nazywano „kłótnią o samolot”, uda się nie tylko uratować miejsca pracy w Polsce, ale będzie można tworzyć nowe miejsca pracy – powiedział w piątek w Katowicach prezydent Andrzej Duda.

Dudabus obrał kurs na południe Prezydent Andrzej Duda w piątek rano wyruszył z Warszawy na pokładzie Dudabusa na Śląsk. W planie wizyty jest między innymi spotkanie z... zobacz więcej

Mówiąc o „kłótni o samolot” Duda miał na myśli sytuację, gdy premier Donald Tusk nie współdziałał z ówczesnym prezydentem Lechem Kaczyńskim. W 2008 r. Kaczyński prosił Tuska o udostępnienie mu rządowego samolotu na szczyt UE w Brukseli. Premier nie spełnił tej prośby, przez co prezydent musiał wyczarterować maszynę z LOT-u.



Duda przypomniał także, że wczoraj obóz Zjednoczonej Prawicy dał swojemu rządowi kolejny mandat zaufania, głosując w Sejmie, kiedy o to zaufanie zwrócił się premier Mateusz Morawiecki.



– Tak, to ja to zaproponowałem premierowi. Szarpią, mówię, was z każdej strony. Przeszkadzają, podważają waszą politykę. Podważają wasze sukcesy. Podają je w wątpliwość. Trzeba postawić sprawę twardo: czy posłowie dalej stoją twardo jako Zjednoczona Prawica (…). Okazało się, że tak – powiedział Andrzej Duda.



Podkreślił, że ogromnie ważne jest dla niego wsparcie Ślązaków. – Ja obiecuję, że będę polskie sprawy nadal dobrze prowadził. Możecie, państwo, być tego pewni, że będą one prowadzone dobrze i odpowiedzialnie – zapowiedział prezydent.

#wieszwiecej Polub nas