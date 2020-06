„Nowa energia?” 10 skandalicznych zachowań Borysa Budki [WIDEO]

Przewodniczący PO Borys Budka oczekuje przeprosin dla milionów Polaków od Jarosława Kaczyńskiego za ocenę opozycji. Prezes PiS stwierdził w Sejmie, że jej przedstawiciele zachowują się jak „chamska hołota”, gdy Budka przerwał wystąpienie Barbary Nowackiej i zarzucił mu, że podczas debaty konsultuje się z ministrami. W ostatnich latach sam Budka nie raz prowokował, wyrażał zrozumienie dla hejtu, groził sędziom i lekceważył dziennikarzy. Przedstawiamy 10 skandalicznych zachowań szefa PO.





1. Atak na ministrów i prezesa PiS za to, że stoją i rozmawiają podczas wystąpienia



Podczas wczorajszej debaty o wotum nieufności dla ministra zdrowia Lukasza Szumowskiego przemawiała posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. Szefowi PO Borysowi Budce nie spodobało się, że prezes PiS z ministrami stoją. Zaczął biegać po sali i krzyczeć, by usiedli. – Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział w tym Sejmie – odpowiedział mu Jarosław Kaczyński. W odpowiedzi z ław PO rozległy się krzyki, że prezes PiS... „mówi o Polakach”. Tymczasem oceniał działania opozycji, która wielokrotnie przekrzykiwała wystąpienia polityków PiS i stosowała obstrukcję parlamentarną.



2. Reakcja na pytanie dziennikarza: Chłopie, weź przestań



– Chłopie, weź przestań – tak przewodniczący Platformy Obywatelskiej zareagował na pytanie, czy popiera Antifę i jej protesty w Stanach Zjednoczonych. Nasz dziennikarz zwrócił politykowi uwagę, że nie jest z nim „na ty”.



3. Powoływanie się na Lecha Kaczyńskiego, na którym PO nie zostawiała suchej nitki



Czwartkowa debata w Sejmie to nie pierwsza, podczas której Borys Budka prowokował Jarosława Kaczyńskiego. 2 lata temu w Sejmie debatowano nad reformą sądownictwa. – Dopóki był śp. Lech Kaczyński, pan nie odważył się podnieść ręki na wymiar sprawiedliwości, bo na szczęście był ktoś, kto rozumiał na czym polegał trójpodział władzy – zwrócił się Budka do Kaczyńskiego. Na odpowiedź prezesa PiS nie trzeba było długo czekać. – Wiem, że boicie się prawdy, nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego śp. brata. Niszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami – stwierdził, nawiązując do wielu lat hejtu wymierzonego w nieżyjącego prezydenta.



4. Usprawiedliwianie gróźb wobec sędziów



– Są groźby legalne, które mają unaoczniać pewną rzecz, i groźby nielegalne – stwierdził pół roku temu szef klubu KO Borys Budka, komentując wpis Grzegorza Schetyny. Lider partii na Twitterze napisał wtedy, że „każdy sędzia, który założy mundur PiS, będzie potępiony i rozliczony”.



5. Zrozumienie dla zakłócających uroczystość państwową z prezydentem



Budka wyraził też zrozumienie dla osób, które zakłóciły obchody rocznicy zaślubin Pucka z morzem, z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. – Usprawiedliwiam ludzi, którzy nie zgadzają się na to, by prezydent bez konsekwencji łamał konstytucję – powiedział w wywiadzie dla „Super Expressu” przewodniczący PO. Dodał, że „nie ma szacunku dla prezydenta”. Dodajmy, że właśnie w Pucku padły słowa „Duda, ty ch***”.

#wieszwiecej Polub nas

6. Aktywność w grupie hejterskiego profilu internetowego „SokzBuraka”



Dziennikarz Marcin Dobski ujawnił zrzuty ekranu, z których wynika, że lider PO Borys Budka udzielał się na grupach internetowych związanych z hejterskim profilem „SokzBuraka”. Jeden z jego twórców jest zatrudniony w Warszawskim ratuszu i wspiera Koalicję Obywatelską w kolejnych kampaniach. „SokzBuraka” znany jest z rozpowszechniania fake newsów. Parę miesięcy temu pytał na przykład, czy prezydent Andrzej Duda miał romanse ze studentkami.



7. Ucieczka z Sejmu po pytaniu o brak konsekwencji PO: „Idźcie do Gessler”



Przed miesiącem PO lansowała tezę, że nie można przeprowadzić głosowania korespondencyjnego, ponieważ niesie ono zbyt duże ryzyko zarażenia się koronawirusem. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówił nawet o kopertach śmierci. Przewodniczący PO nie potrafił nam odpowiedzieć na konferencji, czym różni się głosowanie korespondencyjne od zamawianego do domu jedzenia. Po konferencji szybko opuścił Sejm. – Idźcie do Magdy Gessler – stwierdził tylko.



8. Brak reakcji na słowa Adama Michnika, który ubliżył obywatelowi



– Brata pan pozdrowi, też jest sędzią – zwrócił się obywatel do Adama Michnika, który prowadził akurat konwersację z Borysem Budką. Przypomnienie Stefana Michnika, odpowiedzialnego za sądowe zbrodnie komunistycznie wyraźnie zirytowało redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. – Sk***em jesteś, bydlakiem, kanalią – odpowiedział obywatelowi Michnik. Budka nie zareagował i nie zażądał od Michnika przeprosin dla obywatela, czego teraz oczekuje od Jarosława Kaczyńskiego.



9. Narzekanie na nocne obrady Sejmu, do których doprowadził marszałek Senatu



W połowie kwietnia Budka narzekał na obrady po godzinie 23. – To, że państwo nie szanujecie opozycji, to jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale państwo naruszacie elementarne prawa pracownicze – mówił w rzekomej trosce o prawa pracowników Kancelarii Sejmu. – Nie jesteśmy w pracy, jesteśmy na służbie. Po drugie, to pan pierwszy deklarował ciężką pracę i taką wykonujemy, a po trzecie, gdyby Senat dał nam to tak, jak było planowane, czyli o 13.30, robilibyśmy to wcześniej – odpowiedziała marszałek Elżbieta Witek.



10. Krytyka PiS na konferencji i ucieczka po pytaniu o kandydatkę PO na prezydenta



– Jeśli chodzi o partię rządzącą, pan premier pokazał, że nie dorósł do roli, którą pełni – stwierdził Budka podczas konferencji prasowej i poprosił dziennikarzy o pytania. Dziennikarka próbowała zapytać o bojkot wyborów przez Małgorzatę Kidawę-Błońską. Budka szybko jej przerwał. – Pytania o tarczę. Jakieś pytania o tarczę? Nie ma. Dziękuję bardzo – stwierdził i opuścił salę, gdzie odbywała się konferencja.