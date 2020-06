Zamieszki w Meksyku. Podpalono policjanta

Podpalenie funkcjonariusza policji przez uczestnika protestów zarejestrowano na nagraniu z Guadalajary, drugiego co do wielkości miasta Meksyku. W internecie pojawiły się domniemania, że podpalający mógł być bojówkarzem Antify. Demonstrujący w historycznym centrum stolicy stanu Jalisco starli się z policją, zdewastowali budynki, w tym pałac, i podpalili kilka radiowozów.

Na krążącym w mediach społecznościowych nagraniu widać siedzącego na motocyklu policjanta. W pewnym momencie podchodzi do niego uczestnik demonstracji, wylewa na niego łatwopalną ciecz, po czym go podpala. W tytułach nagrania, które znalazło się na Twitterze i Youtube napisano, że podpalający jest bojówkarzem Antify. Do sytuacji doszło w trakcie protestów w Guadalajarze, odbywających się pod hasłem sprzeciwu wobec brutalności policji.



Demonstrujący wzywali władze do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych śmierci w maju w miejscowym areszcie mężczyzny zatrzymanego za rzekome nienoszenie maseczki w dobie epidemii Covid-19.



Protestujący w historycznym centrum stolicy stanu Jalisco starli się z policją, zdewastowali budynki, w tym pałac, i podpalili kilka radiowozów – podała telewizja Milenio, pokazując zdjęcia z zajść. Widać było, jak policja używa siły przeciwko demonstrantom.



Gubernator Jalisco Enrique Alfaro powiedział późno wieczorem w czwartek czasu lokalnego, że historia ze śmiercią mężczyzny w areszcie oparta jest na „wielu kłamstwach”. Zaprzeczył, że został on zatrzymany za nieużywanie maseczki ochronnej w miejscu publicznym, ale niczego więcej nie wyjaśnił.

Alfaro przekazał, że poza podpalonym funkcjonariuszem, w wyniku protestów rannych zostało pięciu policjantów. Zatrzymano 22 protestujących mężczyzn i dwie kobiety. Gubernator zapowiedział śledztwo w sprawie zajść, potępiając przemoc, jakiej – jak to ujął – „nie widział nigdy przedtem”.

Guadalajara jest miastem z jednym z największych wskaźników przestępczości na świecie.



Wiceminister Meksyku ds. praw człowieka zwrócił się do władz Jalisco o akta sprawy dotyczące śmierci aresztowanego mężczyzny i do władz stanu Kalifornia Dolna (Baja California), gdzie w lutym br. mogło dojść do podobnego incydentu. Stan Jalisco wdrożył ścisłe środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa; noszenie maseczek na twarzy jest obowiązkowe.



Dokładne okoliczności śmierci w Jalisco nie są znane. W mediach społecznościowych krąży materiał wideo, na którym widać młodego mężczyznę zidentyfikowanego jako Giovanni Lopez zatrzymany przez policję na początku maja. Obserwatorzy mogą usłyszeć, że policja aresztowała go za nieużywanie maski na twarz. Lopez, pracownik budowlany, zmarł w areszcie.



Agencja Reutera zwraca uwagę, że protesty narastają w miastach na całym świecie po brutalnym zabiciu 25 maja przez policję w Minneapolis czarnoskórego George'a Floyda.