Niedźwiedź utknął w samochodzie i go zdemolował [WIDEO]

Głodny niedźwiedź wszedł do samochodu w mieście Colfax w stanie Kalifornia i go zniszczył. Biuro szeryfa w hrabstwie Placer opublikowało wideo, na którym widać zwierzę wyskakujące z pojazdu.

Funkcjonariusze dostali wezwanie w poniedziałek. Na miejscu, przed domem, zastali niedźwiedzia, który utknął w samochodzie. W celu wypuszczenia go na zewnątrz zbito jedno z okien. Niedźwiedź zaraz przez nie wyskoczył, pozostawiając zniszczony pojazd.



Jak powiedzieli właściciele samochodu, „dwie osoby z narzędziami w pół godziny nie mogłyby wyrządzić takiej szkody, jakiej niedźwiedź dopuścił się w ciągu tych 30 minut”. Nie wiadomo też, co zwabiło zwierzę, aby wejść do pojazdu.

