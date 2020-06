Jan Śpiewak pyta: Czy Trzaskowski jest solidarny z przestępcami?

„W przypadku Warszawy, to trzeba zadać pytanie, czy Rafał Trzaskowski jest solidarny z przestępcami. Nie mówię tego gołosłownie. Rafał Trzaskowski wystąpił w obronie majątku Marka M., który jest poza mną jedyną osobą skazaną prawomocnym wyrokiem w związku z aferą reprywatyzacyjną” – powiedział Jan Śpiewak w rozmowie z portalem wpolityce.pl. Dziś znany aktywista miejski został ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Śpiewak mówi, że był nieco zaskoczony ułaskawieniem, ale oczywiście bardzo go to ucieszyło. „Miałem też poczucie ulgi, bo z jednej strony miałem zapłacić duże pieniądze, a z drugiej strony myślę, że to jest ważny głos, jeżeli chodzi o prawa obywatelskie. Mamy dzisiaj gorący spór polityczny, ale to nie znaczy, że obywatele nie mają prawa krytykować funkcjonariuszy publicznych, takich jak pani Górnikowska” – stwierdził.



Aktywista uważa też, że zadać należy pytanie, czy Rafał Trzaskowski jest „solidarny z przestępcami”.



„Nie mówię tego gołosłownie. Rafał Trzaskowski wystąpił w obronie majątku Marka M., który poza mną jest jedyną osobą skazaną prawomocnym wyrokiem w związku z aferą reprywatyzacyjną. Trzaskowski walczy o to, żeby Marek M. zachował swoje pieniądze, swoje nieruchomości i żeby nie płacił grzywien. To z kim jest solidarny Rafał Trzaskowski?” – pyta Śpiewak, dodając, że „na pewno nie ze zwykłymi ludźmi”.



„Mam nadzieję, że Rafał Trzaskowski wycofa skargi z sądu. Liczymy na to, że wypłaci odszkodowania ofiarom reprywatyzacji. On to może wszystko zrobić przez najbliższe trzy tygodnie. Nie potrzebuje do tego ani ustawy, ani głosowania Rady Miasta. To jest jego wyłączna kompetencja, zatem myślę, że to dobry test na to, z kim on jest solidarny” – stwierdził działacz miejski.



Prezydent Andrzej Duda ułaskawił dziś Jana Śpiewaka. Aktywista został w połowie grudnia prawomocnie uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za winnego zniesławienia mec. Bogumiły Górnikowskiej. 23 grudnia zeszłego roku złożył w Kancelarii Prezydenta wniosek o ułaskawienie.

