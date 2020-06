Protest przed parlamentem. Ukraińcy odpalili bomby dymne w samochodzie policyjnym [WIDEO]

Setki protestujących wzywały w piątek ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa do rezygnacji ze stanowiska. Przed parlamentem w Kijowie odpalono bomby dymne w starym samochodzie policyjnym. Nie odnotowano rannych.

Jak twierdzą krytycy, ministrowi Awakowi – wciągu sześciu lat kadencji – nie udało się powstrzymać nadużyć policji ani wprowadzić potrzebnych w państwie reform. Zaznaczają, że nie powiodło mu się promowanie prawa ani zaprowadzanie porządku w kraju.



Podczas gdy przed parlamentem odbywała się demonstracja, szef resortu miał przemówienie wewnątrz budynku. Protestujący zapalali m.in. sztuczne ognie. W pewnym momencie wrzucili bomby dymne do starego pojazdu policyjnego, który sami przywieźli na miejsce i zaraz go przewrócili.



Nikomu nic się nie stało. Nikt też nie został aresztowany.



Arsen Awakow, pomimo niezadowolenia społecznego z jego pracy, otrzymał poparcie ze strony prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, który nazwał go „naprawdę mocnym ministrem”.

