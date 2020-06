20 dowodów na agresywność i awanturnictwo opozycji [WIDEO]

Podczas nocnej debaty w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński dosadnie zareagował na zaczepki przewodniczącego PO Borysa Budki, który zaatakował go za rozmowę z członkami rządu. – Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział w tym Sejmie – powiedział szef rządzącej partii. Opozycja twierdzi, że te słowa nie były skierowane do Budki, tylko Polaków. Sęk w tym, ze można znaleźć mnóstwo przykładów potwierdzających ocenę Kaczyńskiego. Prezentujemy dwadzieścia agresywnych i prowokujących do awantury zachowań polityków PO.

1. Okrzyki Agnieszki Pomaski i Sławomira Nitrasa w Sejmie



Przewodniczący PO Borys Budka miał za złe prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, że nie słucha wystąpienia posłanki Koalicji Obywatelskiej Barbary Nowackiej, tylko rozmawia w ministrami. Jarosław Kaczyński robił to jednak po cichu. Internauci przypomnieli, jak podczas wystąpienia posła PiS posłanka Agnieszka Pomaska głośno krzyczy „Obłuda”, a poseł Sławomir Nitras – „To idź do lekarza, od uszu”. Nagrań z podobnych sytuacji z udziałem posłów PO można znaleźć w internecie setki.



2. Cezary Tomczyk zagłuszający dziennikarza



Podczas wczorajszego spaceru kandydata PO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego do Państwowej Komisji Wyborczej próbowaliśmy zadać prezydentowi Warszawy kilka pytań. Poseł KO Cezary Tomczyk, który jest przymierzany na szefa sztabu wyborczego nowego kandydata zagłuszał redaktora naczelnego tvp.info Samuela Pereirę za pomocą megafonu, który przystawił mu niemal do ucha.



3. Rzecznik rządu Ewy Kopacz przeszkadza w zadawaniu pytań



Poseł Tomczyk był w 2014 i 2015 roku rzecznikiem prasowym rządu Ewy Kopacz. Nie wiadomo, czy właśnie te doświadczenia postanowił w ostatnich tygodniach wykorzystać przeciwko dziennikarzom, żeby utrudniać ich pracę. Także podczas konferencji prasowych. „Proszę się uspokoić, człowieku” – zwrócił się do Miłosza Kłeczka, który próbował uzyskać od kandydatki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej odpowiedź na pytanie o programy socjalne rządu PiS.



4. Michał Szczerba zaśmiecający salę plenarną



– Wiecie, czym są te projekty? „Bujda na resorach” – stwierdził w listopadzie 2017 roku na sali plenarnej Sejmu poseł KO Michał Szczerba, po czym wyrzucił kartki z projektami ustaw na podłogę. – Proszę podnieść te dokumenty i proszę nie rzucać papierów – zwróciła mu uwagę partyjna koleżanka wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Szczerba na początku nie chciał posłuchać i próbował kontynuować wystąpienie. Po kilku chwilach jednak posłuchał polecenia.



5. Awanturujący się Sławomir Nitras



W listopadzie 2017 roku wyraźnie pobudzony Sławomir Nitras podszedł do ówczesnego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i poskarżył się na wicemarszałka Ryszarda Terleckiego. – Pan marszałek Terlecki powiedział do mnie „pajacu”. A widział pan, jak pan wygląda? – krzyknął w kierunku Terleckiego. Marszałek próbował uciszyć posłów dzwonkiem. To jeszcze mocniej zirytowało Nitrasa, który sprawiał wrażenie, jakby chciał za chwilę bić się Terleckim. Choć z sali było słychać doping, to posłowie PiS-u uniemożliwili konfrontację i Nitras wrócił swoje miejsce.



6. Szarpanina z udziałem Sławomira Nitrasa



Podczas ubiegłorocznej debaty o pedofilii Nitras położył dziecięce buciki obok prezesa Kaczyńskiego. Wicemarszałek Terlecki je zrzucił, co zdenerwowało jeszcze bardziej Nitrasa, który ponownie próbował położyć rekwizyt w pobliżu szefa rządzącej partii. Doszło do przepychanki i szarpaniny, po której poseł KO zrezygnował z happeningu na sali plenarnej Sejmu.

#wieszwiecej Polub nas

7. Monika Rosa do radnego Wojciecha Kałuży: „Ty ciulu, ty zdrajco”



Przejście radnego sejmiku województwa śląskiego Wojciecha Kałuży na stronę PiS-u zirytowało posłankę Monikę Rosę z Koalicji Obywatelskiej. „Kałuża, ty ciulu, ty zdrajco!” – krzyczała podczas manifestacji. Obecni na miejscu sympatycy opozycji i działacze Komitetu Obrony Demokracji byli wyraźnie zadowoleni z zachowania parlamentarzystki.



8. Kamila Gasiuk-Pihowicz zarzuca Małgorzacie Wassermann robienie kariery dzięki nazwisku zmarłego ojca



Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Borys Budka wypomniał Małgorzacie Wassermann z PiS przegraną w wyborach na prezydenta Krakowa. Posłanka PiS zwróciła uwagę, że otrzymała aż 122 tys. głosów. Wtedy do dyskusji włączyła się Kamila Gasiuk-Pihowicz. – Na plecach ojca – stwierdziła. Tym samym zarzuciła posłance i byłej przewodniczącej komisji śledczej ds. afery Amber Gold zrobienie kariery dzięki nazwisku Zbigniewa Wassermanna, który zginął w katastrofie smoleńskiej. – Panie, masz pan w klubie chamstwo. Powinien pan zwrócić uwagę swojej koleżance, która przekroczyła jakiekolwiek granice – zwrócił się do Budki poseł PiS Bartosz Kownacki.



9. Radosław Sikorski nazywa Antoniego Macierewicza „świrem”



– Antek, świrze, Romek pisze pozew – zwrócił się do Antoniego Macierewicza na Twitterze europoseł PO Radosław Sikorski. „10 lat, 122 miesięcy, 528 tygodni, 3699 dni: T. Siemoniak, D. Tusk, R. Sikorski i inni ukrywają przestępców, sprawców Tragedii Smoleńskiej. T. Arabski skazany, czas na resztę” – napisał wcześniej na Twitterze były minister obrony narodowej.



10. Kinga Gajewska i gest przypominający podrzynanie gardła



– Bójcie się, bójcie się, a najbardziej to się bójcie Boga PiS-owcy, bo my was... Boga i Grzegorza Schetyny. Wszystkich was rozliczymy – mówiła na nagraniu umieszczonym w internecie posłanka Kinga Gajewska. Wielu internautów zwróciło uwagę na charakterystyczne przesuwanie kciuka po szyi podczas wypowiadania tych słów, przypominające podrzynanie gardła.



11. Grzegorz Schetyna zapowiada strząśnięcie „PiS-owskiej szarańczy”



– Musimy wygrać te wybory i zmobilizować wszystkie pozytywne siły i strząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa PiS-owską szarańczę – mówił ówczesny szef PO Grzegorz Schetyna na konwencji przed wyborami samorządowymi w Poznaniu.



12. Stefan Niesiołowski przewiduje skoki samobójcze polityków PiS z okien



– Myślę, że rządy PiS-u skończą się tym, że PiS-owcy będą skakać z okien Nowogrodzkiej, uciekać, a Kaczyńskiego helikopterem będą ewakuować z dachu. Przecież jeszcze chwila, a ludzie będą go mieli serdecznie dość, nie wytrzymają. Jestem pewien, że doprowadzi Polskę do katastrofy gospodarczej, do rozruchów ulicznych, niestety. Życzę PiS-owcom z całego serca, żeby musieli uciekać – stwierdził w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” były poseł PO Stefan Niesiołowski.



13. Grzegorz Schetyna grozi ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi



Podczas debaty o działaniach rządu po nawałnicy we wrześniu 2017 roku ówczesny lider PO Grzegorz Schetyna zaatakował szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. – Zajmą się tobą ci, którzy powinni, za to co robisz – stwierdził. – To nie jest klub PiS-u. Nie jesteś na Nowogrodzkiej – dodał po chwili.

14. Klaudia Jachira kpi z ofiar katastrofy smoleńskiej



W kampanii parlamentarnej w 2019 roku ubiegająca się o mandat Klaudia Jachira żartowała z prezesa PiS i modlitwy. – W imię ojca i syna i brata bliźniaka – stwierdziła podczas spotkania ze zwolennikami. Później, parodiując ramówkę stacji telewizyjnej, drwiła także z ofiar katastrofy smoleńskiej. – Po godzinie 22 rozpocznie się blok ekshumacyjny „Czyja to kończyna” – mówiła. Takie występy nie zaszkodziły jej w kampanii. Do Sejmu się dostała.



15. Posłowie PO sugerują Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby zadzwonił do brata



8 lat temu podczas wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego posłowie PO również drwili z katastrofy smoleńskiej. – Zadzwoń do brata – krzyczał jeden z nich. – Ten poziom nieprawdopodobnego grubiaństwa to jest pańska zasługa, jeżeli chodzi o polskie życie publiczne, tego nieprawdopodobnego wręcz chamstwa, na poziomie marzeń Adolfa Hitlera o Polakach – tymi słowami Jarosław Kaczyński zwrócił się do ówczesnego premiera Donalda Tuska.



16. Grzegorz Furgo cytuje infografikę nawiązującą do hitlerowskiego plakatu



Jesienią 2018 roku poseł PO Grzegorz Furgo (dziś szef Centrum Informacyjnego Senatu) opublikował na Twitterze grafikę nawiązującą do nazistowskiego plakatu propagandowego. Widać na niej było prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza, premiera Mateusza Morawieckiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Pod ich groźnie wyglądającymi postaciami znajdowały się domy z flagą Unii Europejskiej. Wszystko opatrzono napisem: „Złe duchy nad Twoim domem! Wspieraj UE, a będziesz uratowany”. W wersji z czasów wojny pojawia się napis: Złe duchy ponad Twym domem! „Pracuj z Niemcami, a zostaniesz uratowany”.



17. Poseł PO do Pawła Kukiza: Co ty pieprzysz, człowieku?



Politycy PO utrudniają wystąpienia sejmowe nie tylko przedstawicieli PiS-u. Internauci po ostatnich oskarżeniach opozycji wobec prezesa Kaczyńskiego przypomnieli wystąpienie Pawła Kukiza. Słychać na nim okrzyk „Co ty pieprzysz, człowieku”.



18. Bronisław Komorowski zachęca do walki dechą



Podczas spotkania z sympatykami w Poznaniu w 2016 roku były prezydent Bronisław Komorowski mówił o potrzebie większej radykalizacji opozycji. – To jest takie towarzystwo, że się cofnie dopiero wtedy, kiedy czasem dostanie tym cepem prawdy w łeb. Trzeba czasami mieć odwagę lać się dechą z takimi ludźmi – stwierdził.



19. Radosław Sikorski mówi o dorżnięciu watahy



– Jeszcze jedna bitwa, jeszcze dorżniemy watahy, wygramy tą batalię! – mówił podczas jednej z konwencji wyborczych Platformy Obywatelskiej w 2007 roku Radosław Sikorski.



20. Janusz Palikot zapowiada wypatroszenie Jarosława Kaczyńskiego



W 2010 roku, kiedy odbywały się przyspieszone z powodu katastrofy smoleńskiej wybory prezydenckie ówczesny poseł PO Janusz Palikot zaatakował Jarosława Kaczyńskiego. – Największym wilkiem polskiej polityki jest Jarosław Kaczyński. Tak, Bronisław Komorowski pójdzie na polowanie na wilki, zastrzelimy Jarosława Kaczyńskiego, wypatroszymy i skórę wystawimy na sprzedaż w Europie – oznajmił. Później tłumaczył, że była to wypowiedź dla programu satyrycznego.