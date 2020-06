Kino, które pamięta pandemię hiszpanki. „Pionier” znów zaprasza

Najstarsze kino świata „Pionier” zostanie otwarte 19 czerwca br. w reżimie sanitarnym. Bilety będzie można zakupić przez internet lub dzień wcześniej. Szczeciński „Pionier” istnieje od 1907 roku; przetrwał m.in. pandemię hiszpanki.

W budynku znajduje się specjalna szyba, która oddziela kasjera od klientów. Są dostępne środki ochrony osobistej, maseczki i płyny do dezynfekcji.



Na sali kinowej ma obowiązywać nakaz zasłaniania ust i nosa. Widzowie będą musieli siadać co drugie miejsce. Obok siebie mogą być tylko rodzice z dziećmi do 13. roku życia i osoby niepełnosprawne z opiekunem.



Kasjerzy i właściciele będą prosić o podawanie danych osobowych przy zakupie biletów tak, aby później w razie wystąpienia zakażenia koronawirusem, można było w łatwy sposób namierzyć i zidentyfikować wszystkie osoby, które w takim seansie uczestniczyły.

