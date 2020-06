Burze z gradem. Zobacz, gdzie na Warmii, Mazurach i Podlasiu. W sobotę deszcz

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Miejscami mogą wystąpić opady gradu. W sobotę deszczowo i pochmurnie.

Jak podał IMGW, na tym obszarze w piątek po godz. 15. wystąpią burze z intensywnymi opadami deszczu do 25 mm. Wiatr może osiągnąć w porywach do 75 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



W nocy z piątku na sobotę prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami w centrum kraju.

Temperatura minimalna od 8 do 12 stopni. Cieplej będzie na wschodnich krańcach Polski – tam około 14 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burz porywy do 65 km/h, południowo-zachodni i południowy.



W sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami – zwłaszcza po południu duże i możliwe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. na wybrzeżu, około 19 st. na zachodzie i do 23 stopni na południowym wschodzie.



Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.



IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.