Rzeczniczka PiS: Platforma wprowadziła do debaty publicznej agresję i brutalność

Szczytem hipokryzji jest to, co w tej chwili mówi PO, która chce być arbitrem elegancji, podczas gdy wiele lat temu wprowadziła do debaty publicznej brutalność, agresję i ordynarność – powiedziała rzecznik PiS Anita Czerwińska.

Rzeczniczka PiS komentowała czwartkową wymianę zdań podczas sejmowej debaty nt. wniosku o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. – Wczoraj miała, nie pierwszy raz, miejsce skandaliczna sytuacja, skandaliczne zachowanie opozycji, ze szczególnym uwzględnieniem Platformy Obywatelskiej, która praktycznie cały dzień wszczynała awantury na sali plenarnej – oceniła w piątek podczas konferencji w Sejmie Czerwińska.



– Cały dzień odbywał się festiwal agresywnych, ordynarnych zachowań wobec osób zabierających głos, wobec pana premiera, wobec pana ministra; dochodziło do licznych prowokacji – dodała.



Reporter TVN24 pytał Anitę Czerwińską, czy prezes PiS przeprosi za słowa skierowane do opozycji. – Szczytem hipokryzji jest to, co w tej chwili mówi opozycja, co mówi Platforma Obywatelska, która chce być arbitrem elegancji, podczas gdy Platforma Obywatelska wiele lat temu wprowadziła do debaty publicznej brutalność, agresję i ordynarność – również jej byliśmy wczoraj świadkami – odpowiedziała.



– Zwracam uwagę, że tutaj – w ostatnich dniach, tygodniach padają także tego rodzaju zdania wobec dziennikarzy, także tu – w Sali Kolumnowej ze strony choćby Borysa Budki. Ja nie słyszałam, żeby państwo dziennikarze wykazali jakąkolwiek solidarność wobec tych dziennikarzy, którym odmawia się wręcz prawa do wykonywania zawodu – mówiła Czerwińska.

Następnie cytowała kolejne wypowiedzi polityków m.in. Stefana Niesiołowskiego: „Myślę, że rządy PiS-u zakończą się tym, że PiS-owcy będą skakać z okien na Nowogrodzkiej”, Sławomira Neumanna: „Na nich łopatka to za mało, trzeba baseballa”, Bronisław Komorowski: „Czasami musimy walić przeciwnika dechą w łeb, żeby upomnieć się o swoje”.



Oceniając wypowiedzi niektórych posłów dodała, że „dzisiaj w sposób pełen hipokryzji chcą być arbitrami elegancji”. – Ja przepraszam, ale akurat te osoby są ostatnimi, które mogłyby cokolwiek na ten temat powiedzieć, bo to oni zdewastowali debatę publiczną w Polsce poprzez ordynarne, grubiańskie, agresywne zachowania, które niestety – przypominam również – zakończyły się w sposób bardzo tragiczny. Podaję tutaj przykład śmierci pracownika PiS w Łodzi, czyli zabójstwo dokonane przez Cybę, który nie ukrywał, że inspiracją do jego zbrodni była nienawiść, którą ktoś wyhodował – mówiła.



Dziennikarz TVN24 przywołał cytaty, które padły ze strony polityków PiS. Zapytał o to, w jaki sposób Czerwińska określiłaby „takie określenia, jak np. »cała Polska z was się śmieje komuniści i złodzieje«. – To akurat Joachim Brudziński w towarzystwie Jarosława Kaczyńskiego – mówił dziennikarz.



Po czym cytował inne wyrażenia i zapytał o „określanie czyjegoś syna mianem »świr«”. – To akurat Ryszard Terlecki i jego słowa na temat syna Jarosława Gowina, jednego z koalicjantów Zjednoczonej Prawicy. „Brzęczące muchy” to z kolei premier Mateusz Morawiecki. Ostatnio prezydent mówił też o „oczyszczaniu”, marszałek Kuchciński swego czasu mówił o „odszczurzaniu” – wyliczał dalej dziennikarz TVN24.

Czerwińska odpowiedziała na to: „Doskonale pan wie, panie redaktorze, w jakim to było kontekście”. – Ja wiem, że pan tak bardzo chce być adwokatem opozycji, bardzo się pan stara – mówiła.



Po czym rzeczniczka PiS, opisując czwartkowe wydarzenia w Sejmie, mówiła: „Grupa posłów stała. Rozmawiała nie przeszkadzając nikomu. Z resztą posłowie wszystkich klubów przemieszczają się po sali. Takie zdarzenia mają miejsce i wczoraj była sytuacja, że Borys Budka zaatakował ludzi, którzy stali sobie z boku, zaatakował ich zupełnie bezpodstawnie, przerywając pani Nowackiej wystąpienie”.



Reporter TVN24 przerwał i zwrócił uwagę: „Premier Gliński też ze swojego miejsca później krzyczał”. Czerwińska odpowiedziała, że minister „nie obraził, komentował, skomentował rzeczywiście, bo był zaczepiany”. Na pytanie, czy to ma tak wyglądać, rzeczniczka odpowiedziała: „Czyli rozumiem, że nie przeszkadza panu zachowanie wrzeszczącego Borysa Budki i kilku posłów Platformy, którzy robią z Sejmu stragan, jarmark, zachowują się jak grupa chuliganów”. – To nie jest miejsce na takie zachowanie – podkreśliła.



Atak na premier Beatę Szydło



Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski był w piątek w Oświęcimiu, aby wesprzeć Sebastiana Kościelnika, który stawił się do sądu na kolejną rozprawę związaną z wypadkiem, sprzed trzech lat, byłej premier Beaty Szydło. Trzaskowski i politycy KO odprowadzili Kościelnika przed drzwi budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

Czerwińska odnosząc się do rozprawy zaznaczyła, że Szydło była pasażerką samochodu. – Trzeba powiedzieć, że pani premier Beata Szydło była pasażerem tego pojazdu, czyli miała status pasażera. Osoba chroniona w żaden sposób nie ma wpływu na to, jak porusza się pojazd, w jaki sposób jest ustawiona kolumna. W związku z tym obarczanie, obwinienie pani premier, a tak się właściwie dzieje od pierwszych chwil tego zdarzenia, jest absolutnie bezpodstawne – powiedziała.



– Uważam, że ta dzisiejsza konferencja Rafała Trzaskowskiego i Borysa Budki, która obwinia panią premier, jest absolutnie skandalicznym atakiem na premier Beatę Szydło – podkreśliła.



Kolizje z udziałem samochodów BOR



Rzeczniczka przypomniała o kolizjach z udziałem samochodów Biura Ochrony Rządu. – W latach 2008-2015 doszło łącznie do 60 kolizji z udziałem samochodów BOR – zaznaczyła.



Wspomniała o kilku przypadkach. – Limuzyna Radosława Sikorskiego kierowana przez funkcjonariusza BOR uderzyła w policyjny radiowóz. W wyniku zdarzenia kilku policjantów zostało rannych, w tym jeden ciężko, a rządowe auto zostało zniszczone – zauważyła.



– W 2010 doszło również do wypadku z udziałem ówczesnego szefa CBA, minister zdrowia Ewy Kopacz oraz Jerzego Buzka – wymieniała. – 2012 rok. W okolicach Budy Ruskiej na Podlasiu, gdzie Bronisław Komorowski miał działkę, funkcjonariusze BOR, którzy kierowali autem pod wpływem alkoholu, rozbili je na drzewie – dodała.

– Rok 2014. Prezydencka limuzyna zderzyła się w Warszawie z osobowym autem. Te auto prowadziła kobieta. Kobieta jechała z dzieckiem. Do kolizji doszło pod Belwederem. Pani prowadząca samochód wielokrotnie wskazywała na to, że stała się kozłem ofiarnym tej sytuacji, ponieważ stała na światłach i nagle z boku wyjechał samochód, limuzyna z prezydentem Bronisławem Komorowskim, która uderzyła w pojazd tej pani – podkreśliła Czerwińska.

źródło: pap

– Co skandaliczne – ten pojazd pojechał dalej, nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy tej kobiecie, zostawił ją samą" - wymieniała dalej. Podkreśliła, że „dopiero po bardzo długim czasie ktoś wyszedł z Belwederu, żeby się zainteresować, czy tej pani nie trzeba pomóc”.Czerwińska kontynuując wątek o wypadkach podkreśliła, że wymieniła ich tylko kilka. – Zaznaczam – tych kolizji na przestrzeni 2008-2015 było łącznie 60 – zaznaczyła.