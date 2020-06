Zatrzymano fałszywego sprzedawcę internetowego. Oszukał setki osób

W niespełna rok nawet 700 osób z całej Polski mogło paść ofiarą fałszywego internetowego sprzedawcy sprzętu elektronicznego i AGD. Szacuje się, że stracili nawet 350 tys. zł. Oszusta namierzyli policjanci z Brzeska (woj. małopolskie). Mężczyzna, decyzją sądu, trafił już do aresztu.

– 33-latek dotychczas usłyszał zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa wobec 81 osób z całej Polski na kwotę ponad 62 tys. zł. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy szacują, że pokrzywdzonych może być nawet ok. 700 osób oszukanych na kwotę ok. 350 tys. zł – wyjaśniła w piątek Barbara Szczerba z zespołu prasowego małopolskiej policji.



Mężczyzna prowadził sklep internetowy oferując sprzęt elektroniczny i AGD w atrakcyjnych cenach. Klienci wpłacali pieniądze na podane w ofertach rachunki bankowe. Dostawca nie dopuszczał innej formy płatności.



– Sklep wydawał się z pozoru wiarygodny. Niestety, dni mijały, a towar nie trafiał do klientów – wyjaśniła przedstawicielka biura prasowego małopolskiej policji. Pierwszy pokrzywdzony zgłosił się na komisariat policji w Brzesku w sierpniu ub.r.

Oszusta zatrzymali policjanci w Warszawie i przekazali brzeskim funkcjonariuszom. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.



W tym momencie policjanci analizują historię transakcji 10 rachunków bankowych, które mężczyzna założył, i na które wpływały pieniądze z przestępczego procederu.



Podejrzewają, że to nie jedyny fikcyjny sklep internetowy, z którego korzyści finansowe czerpał mężczyzna.