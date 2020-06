Prezydent podziękował ratownikom górniczym za ich służbę

Prezydent Andrzej Duda odwiedził Bytom, gdzie rozmawiał z ratownikami górniczymi. Podziękował im za ich służbę i niesienie pomocy „do ostatniej chwili, do ostatniego tchnienia”.

Dudabus obrał kurs na południe Prezydent Andrzej Duda w piątek rano wyruszył z Warszawy na pokładzie Dudabusa na Śląsk. W planie wizyty jest między innymi spotkanie z... zobacz więcej

Prezydent złożył wieniec pod pomnikiem upamiętniającym poległych ratowników górniczych.



Jak zaznaczył, jest to miejsce, które dla całej społeczności Górnego Śląska ma wielkie znaczenie. – Tutaj pracują ci, którzy nosa pomoc – podkreślił Duda. – Dziękuję ratownikom za obecność i spotkanie, że będziemy rozmawiać o codziennej służbie, którą realizują, służąc swoim kolegom – powiedział.



– To jest ogromna część jednej z najważniejszych tradycji, które towarzyszą górnikom, które należą do żelaznego kanonu tradycji, kultury górniczej: możesz być pewny, że po ciebie przyjdą – dodał prezydent.



Jak zaznaczył, ratownicy górniczy „niosą pomoc do ostatniej chwili, do ostatniego tchnienia”. – Chwała wam za to. W imieniu Rzeczypospolitej i Polaków za waszą służbę dziękuję – powiedział Duda.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, PAP

Prezydent podkreślił, że obecnie jest czas, aby Polska realizowała, zarówno duże, jak i małe inwestycje. Ocenił, że Śląsk to miejsce, gdzie „jest wielka ambicja i wola ciężkiej pracy”. Andrzej Duda ocenił, że Śląsk pełni rolę „centrum pracy i myśli”. Dodał, że Śląsk jest „wielkim polskim centrum gospodarczym”.