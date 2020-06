Müller: Resorty mają się skupić na ochronie miejsc pracy

Premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z ministrami i wiceministrami nakreślił scenariusz działań w związku z tarczą antykryzysową; każdy resort ma koncentrować się na ratowaniu miejsc pracy; został przedstawiony plan inwestycji – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu zaznaczył na briefingu prasowym po spotkaniu, że premier w jego trakcie podziękował wszystkim urzędującym ministrem i wiceministrom za pracę w trudnym okresie ostatnich trzech miesięcy – okresie walki z epidemią koronawirusa oraz trwającego kryzysu gospodarczego.



– Priorytetem rządu jest w tej chwili ratowanie gospodarki, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych i epidemicznych tak, by liczba osób, które zachorują na koronawirusa, cały czas była na takim poziomie, który pozwala zabezpieczyć ich życie i zdrowie oraz opiekę w szpitalach – mówił Müller.



Zaznaczył, że premier nakreślił scenariusz działań rządu na najbliższe kilka miesięcy związanych z tarczą finansową, antykryzysową.



– Każdy resort został zobowiązany dzisiaj, aby skupił się przede wszystkim na tym, by ratować miejsca pracy, by wychodzić z kryzysu gospodarczego w sposób jak najmniej negatywny – podkreślił rzecznik rządu.

Dodał, że podczas spotkania został przedstawiony scenariusz działań inwestycyjnych, którego szczegóły będą ujawnione w najbliższym czasie. – Jedną z dźwigni inwestycyjnych, która ma pomóc w ratowaniu miejsc pracy, są duże inwestycje infrastrukturalne, ale również te mniejsze inwestycje zlokalizowane w poszczególnych gminach czy powiatach – powiedział Müller.