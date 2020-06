Trzaskowski o reprywatyzacji: Zrobiliśmy wszystko. Kaleta: Wytoczyli sprawy 200 lokatorom

Jeśli chcemy rozwiązać kwestie reprywatyzacji, potrzebna jest ustawa reprywatyzacyjna – twierdzi Rafał Trzaskowski. Kandydat KO na prezydenta w Małopolsce zadeklarował, że jeśli wygra wybory, złoży projekt takiej ustawy. Jak zapewnił, władze stolicy „zrobiły wszystko” i pomagają lokatorom. – Warszawa wytoczyła 200 spraw poszkodowanym lokatorom. Trzaskowski zamiast wypłacić środki, które odzyskała dla Warszawy Komisja Reprywatyzacyjna, ciąga tych ludzi przed sądy – komentuje portalowi tvp.info przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

RAPORT: KAMPANIA 2020



Rafał Trzaskowski kontynuuje kampanię przed wyborami prezydenckimi. Na birefingu prasowym w Chrzanowie (woj. małopolskie) pytany był m.in. o ułaskawienie aktywisty miejskiego przez Jana Śpiewaka i związaną z tym kwestię warszawskiej reprywatyzacji.



Trzaskowski: komisja weryfikacyjna skomplikowała sprawy



Kandydat KO zadeklarował, że jeśli zostanie prezydentem, zgłosi do Sejmu projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Pytany o to, dlaczego jako prezydent Warszawy skarży decyzje komisji weryfikacyjnej korzystne dla stołecznego ratusza, odpowiedział, że przyczyniła się ona tylko do tego, by „jeszcze bardziej skomplikować sprawy”.



– My w Warszawie zrobiliśmy wszystko. Między innymi pomagamy właśnie lokatorom, jeśli mają problemy z płaceniem czynszu. Tego typu rozwiązania powinny być przyjęte poprzez ustawę – mówił Trzaskowski. Jego zdaniem PiS z reprywatyzacji „urządził sobie oręż polityczny”.

Miasto wstrzymuje się także przed wypłatami odszkodowań dla ofiar reprywatyzacji. Zdaniem polityka PO to także wina komisji reprywatyzacyjnej i „skomplikowania” przez nią sprawy. – Dzisiaj musimy poczekać na rozstrzygnięcia sądów, by móc pomóc ludziom – przekonuje Trzaskowski.



„Kontynuator podejścia Gronkiewicz-Waltz”



– Pomoc lokatorom? Warszawa wytoczyła 200 spraw lokatorom, którzy uzyskali korzystne dla siebie decyzje odszkodowawcze. Trzaskowski zamiast wypłacić środki, które odzyskała dla Warszawy komisja, ciąga tych ludzi przed sądy – mówi w rozmowie z portalem tvp.info wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.



Przewodniczący komisji weryfikacyjnej wskazuje, że poszkodowane osoby to często osoby starsze, przestraszone koniecznością ścierania się na sali sądowej z prawnikami ratusza. Jak zaznacza wiceminister sprawiedliwości, komisja weryfikacyjna w każdym postępowaniu staje po stronie lokatorów i udziela im wsparcia podczas nieprzyjemnych przesłuchań.

Zdaniem Kalety mówienie w tej sytuacji o pomocy lokatorom w ustach Rafała Trzaskowskiego to „obrzydliwa hipokryzja”.

– W tej sprawie jest kontynuatorem podejścia Hanny Gronkiewicz Waltz – komentuje nasz rozmówca. Wskazuje przy tym, że miasto i beneficjenci reprywatyzacji ścierają się z komisją i lokatorami. W jego ocenie, to właśnie podważanie jej decyzji przez miasto prowadzi do chaosu i blokuje sprawiedliwe zadośćuczynienie pokrzywdzonym.



Śpiewak? Trzaskowski nie zna szczegółów sprawy



Rafał Trzaskowski na rynku w Chrzanowie odnosił się też do ułaskawienia Jana Śpiewaka. Stwierdził, że „nie zna dokładnie akt sprawy i wszystkich szczegółów”.



Takimi słowami nie jest zdziwiony Sebastian Kaleta. – Prędzej po Rafale Trzaskowskim spodziewam się, że ułaskawiłby Jakuba R., bliskiego współpracownika prezydent Gronkiweicz-Waltz, postawionego przed sadem za gigantyczne łapówki – podsumował wiceminister.