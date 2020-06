Pościg za pijanym kierowcą. Na siedzeniu pasażera dziecko bez pasów

Pijany 20-latek pędził ulicami Łodzi z prędkością 116 km/h. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej i został zatrzymany dopiero po pościgu. Na siedzeniu pasażera siedział sześciolatek. Mężczyźnie grozi mu do pięciu lat więzienia.

Sierż. szt. Jadwiga Czyż z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi poinformowała, że w czwartek wieczorem policjanci grupy SPEED prowadzili kontrolę prędkości na ul. Limanowskiego w Łodzi. W jej trakcie namierzyli dostawczego nissana jadącego z prędkością 116 km/h w miejscu, gdzie można jechać do 50 km/h.



– Policjanci niezwłocznie przystąpili do zatrzymania pojazdu, jednak kierujący, nie reagując na podawane znaki, z dużą prędkością oddalał się w kierunku osiedla Teofilów. Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg –wyjaśniła.



Uciekający został zatrzymany na ul. Aleksandrowskiej, gdzie radiowóz zajechał mu drogę, zmuszając do zatrzymania. Kierowca próbował jeszcze uciekać pieszo, ale został szybko obezwładniony.

#wieszwiecej Polub nas

Na przednim siedzeniu pasażera siedział wystraszony chłopczyk, przewożony bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Z wnętrza kabiny wydobywał się charakterystyczny zapach alkoholu.

– Okazało się, że kierujący był pijany. Badanie wykazało 1,1 promila alkoholu w jego organizmie. 20-latek nie miał przy sobie żadnych dokumentów, twierdził, że je zgubił. Zachowywał się wulgarnie, nie chciał podać swoich danych, co chwilę zmyślał inne – tłumaczyła sierż. szt. Czyż.



Na miejsce wezwano matkę chłopca. Ustalono, że 20-latek pracuje jako kurier i prowadził służbowe auto. Wracał z warsztatu samochodowego, skąd odebrał nissana.



Mężczyzna odpowie m.in. za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli, narażenie na niebezpieczeństwo dziecka, za co grozi mu kara nawet do pięciu lat więzienia.



Dodatkowo zostaną mu postawione zarzuty przekroczenia dozwolonej prędkości, wprowadzenia w błąd funkcjonariuszy, niezabezpieczenia w sposób nakazany przepisami dziecka, używanie słów wulgarnych, poruszanie się pojazdem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa i brak dokumentów.



(fot. Policja łódzka)