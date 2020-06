Kosiniak-Kamysz chce umożliwić handel we wszystkie niedziele do końca roku

Będziemy wnioskować o umożliwienie handlu we wszystkie niedziele do końca roku – zapowiedział kandydat Koalicji Polskiej na prezydenta RP prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Chce też przedłużenia okresu zwolnienia z płacenia składek ZUS.

W opinii Kosiniaka-Kamysza handel w niedziele stworzy szanse dla pracowników i właścicieli sklepów oraz punktów usługowych na odrobienie strat spowodowanych ograniczeniami związanymi z pandemią. – Nie proponuję uwolnienia na stałe, ale tylko na ten rok, z uwagi na kryzys – powiedział Kosiniak- Kamysz na konferencji prasowej w Lublinie.



Zapowiedział złożenie projektu zmiany ustawy, w którym miałby się znaleźć zapis o zawieszeniu do końca roku przepisów dotyczących harmonogramu eliminacji niedziel handlowych. Dzięki temu wszystkie niedziele byłyby handlowe.



– Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy chcieli już tę ustawę przedstawić. Wszystko zależy od marszałek Sejmu, czy ją podda pod głosowanie, czy nie – powiedział prezes PSL.

Kosiniak-Kamysz przypomniał, że w czerwcu mikroprzedsiębiorcy będą już musieli już zapłacić składki ZUS. – Będę wnioskował o przedłużenie na kolejne trzy miesiące zamrożenia poboru składek ZUS-owskich, przynajmniej w tych firmach, które dzisiaj (tego) nie miały, a tak naprawdę wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u to jest jeden z moich głównych postulatów wyborczych – powiedział.

Pytany o przyjętą przez Sejm, zgłoszoną przez prezydenta Andrzeja Dudę, ustawę o dodatku solidarnościowym, przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 i o podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych, Kosiniak-Kamysz ocenił, że to „działanie kampanijne pana prezydenta”.



– Ja zagłosowałem za tym rozwiązaniem pana prezydenta, choć ono nie jest idealne. Troszkę inaczej było przedstawiane, później doszło do tego, że to jest uzupełnienie zasiłku dla bezrobotnych, a nie zastąpienie, dołożenie do zasiłku dla bezrobotnych; tu jest trochę rozczarowania – powiedział prezes PSL.



Zaznaczył, że ustawa została złożona przez prezydenta po roku od złożenia poprzedniej.



– Miała być aktywna prezydentura. Przez rok czasu prezydent Duda nie złożył żadnej ustawy, ostatnią złożył w czerwcu 2019 r. Dopiero teraz przed samymi wyborami składa kolejną. Jedna ustawa w ciągu roku. To nie wygląda spektakularnie – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.