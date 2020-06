Pijany ojciec uciekał policji z dzieckiem na motorowerze

Policjanci ze Strzelec Opolskich zatrzymali 30-latka, który uciekał na motorowerze przed policją, wioząc ze sobą czteroletniego syna. Jak poinformowało biuro prasowe KW Policji w Opolu, mężczyzna był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu strzeleckiego. Uwagę funkcjonariuszy policji zwrócił motorowerzysta, który jechał ulicą z czteroletnim dzieckiem. Nie mieli kasków.



Kiedy kierujący motorowerem zauważył, że chce go zatrzymać policja, przyspieszył i rozpoczął ucieczkę, zjeżdżając w polną drogę. Po trwającym kilka minut pościgu został zatrzymany.



Jak się okazało, w chwili zatrzymania 30-latek miał w organizmie ponad promil alkoholu, a policyjna baza danych wskazała, że decyzją sądu nie miał prawa do kierowania pojazdami mechanicznymi.



Po wytrzeźwieniu mężczyźnie przedstawiono zarzuty. Za niezatrzymanie się do kontroli, prowadzenie motoroweru pod wpływem alkoholu i złamanie sądowego zakazu grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

#wieszwiecej Polub nas