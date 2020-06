Szokujący wpis radnego z Ursynowa. „Jeśli nie przeprosi, powinien złożyć mandat”

Stołeczny radny z Ursynowa Maciej Antosiuk zamieścił na Twitterze kontrowersyjny post, który odnosił się do ruchu #blacklifematters – sprzeciwu wobec rasizmu po śmierci George’a Floyd’a. Polityk zamieścił zdjęcie śpiącego bezdomnego człowieka. „Ursynów też dołącza się do akcji” – zadrwił.

O sprawie poinformował były polityk Piotr Guział. Zamieścił on screena wpisu ursynowskiego radnego Macieja Antosiuka.



„Brunatny radny Ursynowa szydzi z bezdomnego i drwi z #blacklifematters ruchu praw człowieka walczącego z przemocą na tle rasowym” – skomentował Guział. Dodał, że to „wstyd i bezmyślność”.



– Powinien przeprosić, pokajać się. Jeśli tego nie zrobi, to oznacza, że nie jest godny mandatu i powinien go złożyć – mówi portalowi tvp.info Guział. Dodaje, że to nie jest przypadkowy mieszkaniec, „tylko reprezentant mieszkańców i wieloletni harcerz”.



– W tej sprawie nie wypowiedziała się jego organizacja Projekt Ursynów, który w poprzedniej kadencji był koalicjantem KO na Ursynowie – dodaje Guział.

Brunatny radny Ursynowa szydzi z bezdomnego i drwi z #blacklifematters ruchu praw człowieka walczącego z przemocą na tle rasowym. Co się z tą dzielnicą dzieje? Co za wstyd i bezmyślność! Co na to @harcerstwo którego radny jest druhem i jego stowarzyszenie @ProjektUrsynow ? pic.twitter.com/lH1iKxu3Wg — Piotr Guział (@PiotrGuzial) June 5, 2020

Szanowni Państwo, mój wczorajszy tweet został wyrwany z kontekstu, jednak serdecznie przepraszam za jego umieszczenie. Nie miałem na celu obrażania osób bezdomnych ani szerzenia poglądów rasistowskich. Przelałem środki na Wspólnotę Sant Egido. Pełna treść: https://t.co/SgDzRx79HE pic.twitter.com/aHRp7BYOie — Maciej Antosiuk 🇵🇱 (@MAntosiuk) June 5, 2020

źródło: Twitter, portal tvp.info

#Blacklifematters to ruch, który w ostatnim czasie ostro sprzeciwił się rasizmowi w USA po tym, jak w wyniku brutalnej policyjnej interwencji śmierć poniósł czarnoskóry George Floyd. Mężczyzna był przez kilka minut podduszany kolanem przez funkcjonariusza; stracił przytomność i zmarł.W wielu amerykańskich miastach wybuchły zamieszki. W krajach całego świata ludzie wyszli na ulice, by domagać się równości. W wielu miejscach – również w Polsce – protestujący kładli się na ziemię ze słowami „nie mogę oddychać”, które przed śmiercią mówił Floyd.Maciej Antosiuk po tym, jak spadła na niego fala krytyki, postanowił przeprosić za swój wpis, wcześniej go usunął. Oznajmił, że wpis został wyrwany z kontekstu. Dodał, że wpłacił 200 zł na wspólnotę zajmującą się ludźmi bezdomnymi.