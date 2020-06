Kradli katalizatory. Przeszkodą nie był nawet kierowca śpiący z aucie [WIDEO]

Policjanci zatrzymali 18-letnią kobietę i jej 31-letniego partnera. Para wyspecjalizowała się w demontowaniu katalizatorów z samochodów dostawczych, głównie marki Renalult Master. – Odkręcali lub wycinali element w ciągu kilku minut – wyjaśnia nam podinsp. Małgorzata Stanisławska z KMP w Zielonej Górze. W trakcie kradzieży w jednym z aut spał kierowca; nie zorientował się, co się dzieje.

Oprócz pary złodziei zatrzymano także pasera który kupował od nich kradzione katalizatory. Wstępnie straty oszacowano na 1,5 mln zł. A zatrzymana trójka usłyszała po kilkanaście zarzutów. Ale śledczy uważają, że sprawa jest rozwojowa. Zwłaszcza, że para początkowo wszystkiemu zaprzeczała. Jednak kiedy usłyszeli decyzję sądu o aresztowaniu na trzy miesiące postanowili być bardziej rozmowni.



Szajka działała przynajmniej od kilku miesięcy na terenie powiatu zielonogórskiego. Młoda kobieta i jej 31-letni partner wyspecjalizowali się w demontowaniu katalizatorów z samochodów dostawczych, głównie marki Renalult Master.



Oboje pochodzą z powiatu krośnieńskiego. Jeździli luksusowymi samochodami, wypożyczanymi na podstawione osoby. Podczas przeszukania ich mieszkania, także wynajętego „na słupa”, policjanci znaleźli ubrania robocze oraz narzędzia służące do wycinania i wykręcania katalizatorów.

Szajka tak wyspecjalizowała się w procederze, że demontaż zajmował im kilka minut. Przeszkodą nie był nawet kierowca śpiący w kabinie.Do sprawy zatrzymano także 41-latka, który skupował skradzione części. Na jego posesji odkryto około 150 katalizatorów od samochodów różnych marek.Parze grozi od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast 41-latek usłyszał zarzuty paserstwa, za co grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.