„Prezydent uważa, że ktoś, kto ujmuje się za słabszymi, nie powinien być karany”

Jan Śpiewak został ofiarą tego, że sam ujmował się za ofiarami dzikiej reprywatyzacji; prezydent Andrzej Duda uważa, że ktoś, kto ujmuje się za słabszymi i podnosi głos w obronie skrzywdzonych, nie powinien być karany przez polskie sądy – powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Prezydent Andrzej Duda ułaskawił Jana Śpiewaka. Miejski aktywista społeczny został w połowie grudnia prawomocnie uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za winnego zniesławienia mec. Bogumiły Górnikowskiej. 23 grudnia zeszłego roku złożył on w Kancelarii Prezydenta wniosek o ułaskawienie.



Fogiel pytany na konferencji sztabowców prezydenta Andrzeja Dudy o decyzje prezydenta odparł: „Większość Polaków wie, za co został skazany Jan Śpiewak. Formalnie za obrazę dewelopera, inwestora związanego – jak podawały media – z czyścicielami kamienic. Ale tak naprawdę Jan Śpiewak został ofiarą tego, że sam ujmował się za ofiarami, za ofiarami dzikiej reprywatyzacji, że mówił o tym głośno”.



– Pan prezydent Andrzej Duda nie widział innej możliwości. Pan prezydent walczy o Polskę, która nie jest „silna wobec słabych, a słaba wobec silnych”, by zacytować słowa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego – mówił Fogiel.

– Pan prezydent uważa, że ktoś, kto ujmuje się za słabszymi, ktoś kto podnosi głos w obronie skrzywdzonych, nie powinien być karany przez polskie sądy – dodał.

Wicerzecznik PiS ocenił także, że obywatel wciąż jest traktowany w sposób nierównomierny w sądzie, kiedy po drugiej stronie ma kogoś z koneksjami, majątkiem.



– Wówczas wolne sądy procedują nad wyraz szybko – stwierdził. – Pan prezydent uznał, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i stąd decyzja o ułaskawieniu – podkreślił.



Fogiel zaznaczył, że Śpiewak „nie jest człowiekiem z naszej bajki politycznej”. – Ale w żaden sposób to nie miało znaczenia – zaznaczył. – Pan prezydent docenił to, co robił dla najsłabszych – podkreślił.



Szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski zwracał uwagę, że ułaskawienie Jana Śpiewaka jest związane z jedną z największych afer w III RP, czyli aferą reprywatyzacyjnej.



– Jeżeli mówimy o aferze reprywatyzacyjnej, to w prostej linii nawiązujemy do osób, które wtedy odpowiadały za Warszawę i odpowiadają teraz, czyli pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, a w tej chwili pan Rafał Trzaskowski – stwierdził.

Sobolewski przypomniał w tym kontekście, że wiceprezydentem stolicy jest Paweł Rabiej, który zasiadał w komisji reprywatyzacyjnej i domagał się w niej wypłat dla osób skrzywdzonych w aferze reprywatyzacyjnej.



– Jak został prezydentem, zmienił zdanie o 180 stopni; w tej chwili oczekujemy, aby pan prezydent Trzaskowski rozpoczął wypłatę odszkodowań dla ofiar mafii reprywatyzacyjnej w Warszawie – dodał.



Śpiewak krytykował publicznie Górnikowską w związku z reprywatyzacją jednej z kamienic w Warszawie i jej działalnością z lat 2008–11. Córka byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego była kuratorem właściciela budynku, który – jak się okazało – nie żył od 1959 r.



W sprawie Jana Śpiewaka sąd okręgowy utrzymał w mocy wyrok sądu rejonowego, który nakazał działaczowi zapłatę 5 tys. zł grzywny i 10 tys. zł nawiązki na rzecz Górnikowskiej.