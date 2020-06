Zabiła przyjaciela. Umazana krwią, popijała kawę i czekała na policję

45-letnia Ukrainka zabiła swojego przyjaciela siekierą na oczach nastoletniej córki. Potem, umazana krwią, czekając na policję, popijała kawę i paliła papierosa. Została zatrzymana.

29-latek zaatakował przechodnia tasakiem Policjanci zatrzymali 29-latka, który zaatakował przechodnia na ulicy. Napastnik kilkukrotnie uderzył pokrzywdzonego tasakiem, na skutek czego... zobacz więcej

Do tragicznego zdarzenia doszło we wsi Loboikivka. 45-latka zadzwoniła na policję i oznajmiła, że zamordowała swojego przyjaciela. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, zastali kobietę spokojnie siedzącą przed domem. Piła kawę i paliła papierosa.



Ciało 60-letniego mężczyzny znaleziono na ganku.



W dniu zabójstwa kobieta i 60-latek pili razem alkohol. W pewnym momencie doszło do kłótni. 45-latka rzuciła się na swojego przyjaciela. Według doniesień torturowała go przez całą noc, aż przestał oddychać.



Sprawczyni twierdzi, że kilka razy dźgnęła 60-latka nożem, zanim wzięła siekierę i uderzyła go w głowę. Świadkiem całego zajścia była 16-letnia córka kobiety.



45-latka przyznała się do winy. Policji opowiedziała z detalami o swojej zbrodni. Nie pamiętała jednak, co było przyczyną kłótni. Ma zostać przewieziona do szpitala psychiatrycznego na badania.

#wieszwiecej Polub nas