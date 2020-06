Zaniedbane, niedożywione i bez dachu nad głową. Dziewięcioraczki w rękach policji

Dziewięć sześciotygodniowych szczeniaków zabrano z posesji w Koronowie w województwie kujawsko-pomorskim. – Zwierzęta nie miały schronienia, tułały się po podwórku, nie były dokarmiane. Były osłabione i apatyczne – wyjaśnia portalowi tvp.info podkom. Lidia Kowalska z KWP w Bydgoszczy .

Informacje o niedoli zwierząt do policjantów z Koronowa dotarła z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt.



Na miejsce pojechali policjanci razem z przedstawicielem OTOZ Animals. Zastali dziewięć sześciotygodniowych psów, które tułały się po całej posesji. – Nie miały możliwości schronienia, spały, gdzie popadnie i jadły to, co znalazły – mówi nam policjantka.



Zwierzęta były zarobaczone i osłabione. Nie dokarmiano ich. Zostały odebrane właścicielom i przewiezione do bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt.



Jak tylko dojdą do siebie, będą mogły trafić do nowych domów.

