Słynny bramkarz gra na nowej pozycji w... zespole rockowym [WIDEO]

Słynny bramkarz Petr Cech, który piłkarską karierę zakończył rok temu, ma kolejny pomysł na pozasportowe życie. Czech zagrał na perkusji na nowym albumie brytyjskiego rockowego zespołu Wills & The Willing.

Były piłkarz planuje też udział w trasie koncertowej zespołu, jak tylko na Wyspach Brytyjskich ustanie pandemia koronawirusa. Cech pojawił się w teledysku promującym piosenkę Iceberg, która ma być pierwszym singlem na nowym albumie „London Country”.



Z liderem grupy Ianem Willsem czeskiego bramkarza poznał jeden z kolegów piłkarzy z Chelsea Londyn.



– Jak tylko się poznaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać o muzyce i stwierdziłem, że może uda nam się coś zrobić wspólnie. Ian zaprosił mnie na próby i tak się to zaczęło – powiedział 38-letni Cech, który od roku jest doradcą w Chelsea Londyn.





Petr Cech was the hero on his ice hockey debut for Guildford Phoenix!



You never lose it! pic.twitter.com/kmgzNQw4BT