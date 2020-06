Konto Hołowni i Trzaskowskiego prowadzi ta sama osoba? Wpadka kandydatów

„Zapraszam na porannego live” – napisał na Twitterze Szymon Hołownia. Jednak najwyraźniej pomylił linki. Zamiast do swojej transmisji, zalinkował konferencję Rafała Trzaskowskiego. Kilkadziesiąt sekund później wpis z tym samym linkiem pojawił się na koncie kandydata PO.

Były prezenter TVN, który oznajmił, że jeśli zostanie prezydentem, zaproponuje na premiera rządu Rafała Trzaskowskiego, zaliczył wymowną wpadkę na Twitterze. Codziennie rano Hołownia publikuje w mediach społecznościowych link do „porannego live’a”, w którym opowiada o swojej wizji prezydentury.



Nie inaczej było w piątek nad ranem. Tyle tylko, że Hołownia zamiast zalinkować do swojej transmisji, odesłał do transmisji z konferencji swojego konkurenta Rafała Trzaskowskiego.



Niespełna dwie minuty później ten sam link pojawił się na oficjalnym koncie Rafała Trzaskowskiego. Przypadek, czy administratorzy obu kont obu kandydatów są ze sobą powiązani lub jest to jedna i ta sama osoba?



Po kilku minutach Hołownia usunął wpis ze złym linkiem i zastąpił go właściwym, z transmisją swojej wypowiedzi.

#wieszwiecej Polub nas