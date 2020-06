Wydostał się ze zmiażdżonego pojazdu. Cały we krwi czołgał kilkaset metrów

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w nocy w Skrzynicach Drugich w województwie lubelskim. Nie żyje jedna osoba, dwie z ciężkimi obrażeniami zostały przetransportowane do szpitala.

Jak opisuje portal lublin112.pl, do wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek. Służby otrzymały zgłoszenie o godzinie 5.20 nad ranem. Na miejscu zastano pojazd, który wjechał z impetem w drzewo.



Prowadzący auto na prostym odcinku drogi stracił nad nim panowanie, w wyniku czego samochód zjechał na lewą stronę, a następnie bokiem uderzył w drzewo.



Portal podaje, że po pewnym czasie kierowcy udało się wydostać z pojazdu i doczołgać do położonych kilkaset metrów dalej zabudowań. Tam zauważyli go mieszkańcy; zaalarmowali policję. Mężczyzna z licznymi obrażeniami ciała, w tym ze złamaniami, został przetransportowany do szpitala.



W zniszczonym pojeździe znajdowały się jeszcze dwie osoby. Jedna była już martwa, druga – kobieta – zdołała przeżyć. Wyciągnięto ją z zakleszczonego auta i przetransportowano do szpitala.



Sprawę wyjaśnia teraz policja i prokuratura. Od kierowcy wyczuwalna była silna woń alkoholu, została od niego pobrana krew do badań.

