„Chcesz poprzeć Trzaskowskiego?” – „GW” publikuję listę miejsc, gdzie zbierają podpisy

„Gazeta Wyborcza” do piątkowego wydania papierowego dołączyła formularz do zbierania podpisów poparcia dla kandydata na prezydenta RP. Już w czwartkowej zapowiedzi akcji zastępca redaktora naczelnego dziennika Jarosław Kurski zachęcał do jego wydrukowania i prowadzenia zbiórki podpisów dla kandydata KO – np. wśród znajomych. Okazuje się, że gazeta poszła krok dalej – opublikowała też listę miejsc, gdzie można poprzeć Rafała Trzaskowskiego.

RAPORT: KAMPANIA 2020



„Wytnij, zbierz podpisy, powiedz DOŚĆ niszczeniu demokracji i ograniczaniu praw wyborczych w Polsce” – pisze Kurski. Dalej podkreśla, że „te wybory nie są równe”. „Jeden kandydat, urzędujący prezydent, jest na wiele sposobów uprzywilejowany w stosunku do innych. Natomiast najpoważniejszy konkurent Andrzeja Dudy (Rafał Trzaskowski – red.) jest dyskryminowany” – ocenia.



Jak czytamy w dzisiejszym papierowym wydaniu, „w związku z krótkim czasem wyznaczonym przez PKW” i „w trosce o równe szanse kandydatów” gazeta publikuje oficjalny formularz do zbierania podpisów oraz „adresy punktów, w których zbierają je osoby popierające Rafała Trzaskowskiego”.



Pojawia się też instrukcja, „jak zbierać podpisy”.



„Gotowe listy z podpisami dostarczyć można do punktów, których spis publikujemy obok” – czytamy w punkcie 4. „instrukcji”.

źródło: „Gazeta Wyborcza”, portal tvp.info

Dalej dołączony jest blisko dwustronicowy spis miejsc ze zbiórkami, obejmujący wszystkie 16 województw w Polsce. Podane są numery kontaktowe i godziny otwarcia punktów.Jarosław Kurski w swoim tekście deklaruje: „Nie agitujemy na rzecz konkretnego kandydata”. Na kolejnych stronach pojawiają się odnośniki do internetowej strony trzaskowski2020.pl, zachęcające do jej odwiedzenia i nawiązania kontaktu z komitetem Rafała Trzaskowskiego.