Kaczyński do Budki: Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział w tym Sejmie

Podczas debaty w Sejmie nad wnioskiem opozycji o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego posłanka KO Barbara Nowacka grzmiała z mównicy, że ministra czeka prokuratura. Szef PO Borys Budka podczas debaty zwrócił się do ministrów i prezesa PiS, by usiedli i nie rozmawiali. Prezes PiS odpowiedział mu, że w Sejmie zasiada „chamska hołota”.

Sejm odrzucił w nocy z czwartku na piątek wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Za odwołaniem ministra głosowała opozycja, przeciwko byli posłowie klubu PiS.



Podczas konferencji prasowej po głosowaniu posłanka Barbara Nowacka powiedziała, że „bez zaskoczenia PiS twardo bronił człowieka, którego konflikt interesów jest bardzo widoczny”.



– PiS nawet nie zechciał przemyśleć swoich działań i w związku z pandemią i teraz przy odmrażaniu gospodarki, a przede wszystkim nie chce zwrócić uwagi, że wszystkie winy ministra Szumowskiego, w tym jego kontakty NCBiR, firmy powiązane z najbliższą rodziną zwyczajnie dorobiły się na koronawirusie – powiedziała posłanka KO, która wcześniej na sali sejmowej przedstawiała wniosek o wotum nieufności dla Szumowskiego.



Podkreśliła, że sejmowa debata pokazała, że „z nimi zwyczajnie jest źle”. – Bronili Szumowskiego, chociaż wiedzą, że to jest nie do obrony, że tam jest konflikt interesów. Minister nawet z tego średnio się broni – powiedziała Nowacka.



W trakcie debaty w pewnym momencie szef PO Borys Budka zwrócił się do ministrów i polityków PiS, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którzy rozmawiali przy ławach rządowych, aby usiedli.

– To nie jest pana folwark, panie prezesie – mówił Budka do Kaczyńskiego. Wicepremier Piotr Gliński odparł, że wotum nieufności, to „hucpa i skandal”. Prowadzący obrady wicemarszałek Ryszard Terlecki zwracał uwagę Budce.



Posłanka KO Barbara Nowacka powiedziała, że „ma wrażenie, iż pan poseł Kaczyński nazwał nas hołotą”. Budka napisał na Twitterze, że w czasie wystąpienia posłanki Nowackiej „Kaczyński nazywa posłów opozycji chamską hołotą”. „Prawdziwa twarz PiS. Buta i arogancja” – napisał szef PO.



„Prezes Jarosław Kaczyński powie słowo prawdy o zachowaniu części posłów i nagle wielkie poczucie krzywdy. Polecam lekturę sejmowych stenogramów, tam jest przytoczona część tego, co dzieje się w ławach opozycji” – odpowiedział Budce wicerzecznik PiS poseł Radosław Fogiel.

źródło: TVP Info, PAP

Za udzieleniem wotum nieufności Szumowskiemu opowiedziało się 213 posłów, przeciwko było 237, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek poparły opozycyjne kluby: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-Kukiz15 i koło Konfederacji. Przeciwko był klub PiS.